Агент Турана опроверг переход игрока из «Барселоны» в «Галатасарай»
Агент полузащитника «Барселоны» Арды Турана Ахмет Бюлют опроверг информацию о возвращении своего клиента в чемпионат Турции.
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Ранее турецкие СМИ написали, что «Галатасарай" договорился об аренде 30-летнего игрока.
— Новость о том, что Арда Туран согласился на переход в «Галатасарай» неверна, — цитирует beIN Sports Бюлюта. — Я не разговаривал с «Барселоной» о трансфере.
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