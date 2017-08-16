Агент Турана опроверг переход игрока из «Барселоны» в «Галатасарай»

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Ранее турецкие СМИ написали, что «Галатасарай"​ договорился об аренде 30-летнего игрока.

— Новость о том, что Арда Туран согласился на переход в «Галатасарай» неверна, — цитирует beIN Sports Бюлюта. — Я не разговаривал с «Барселоной» о трансфере.