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16 августа 2017, 9:54 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Агент Турана опроверг переход игрока из «Барселоны» в «Галатасарай»

Агент полузащитника «Барселоны» Арды Турана Ахмет Бюлют опроверг информацию о возвращении своего клиента в чемпионат Турции.

Агент полузащитника Барселоны <span class=error>Арды</span> <span class=error>Турана</span> <span class=error>Ахмет</span> <span class=error>Бюлют</span> опроверг информацию о возвращении своего клиента в чемпионат Турции. Увеличить
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Ранее турецкие СМИ написали, что «Галатасарай"​ договорился об аренде 30-летнего игрока.

— Новость о том, что Арда Туран согласился на переход в «Галатасарай» неверна, — цитирует beIN Sports Бюлюта. — Я не разговаривал с «Барселоной» о трансфере.

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