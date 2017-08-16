Агент Вьетто опроверг информацию об интересе российских клубов

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Об этом, а беседе с корреспондентом «СЭ» Гошей Черновым рассказал представитель 23-летнего аргентинца Хулио Пильякампо. Напомним, ранее испанская газета Marca сообщила, что Вьетто может продолжить карьеру в России.

— На данный момент, предложений от российских клубов нет, — подчеркнул Пильякампо. — Мне неизвестно об интересе команд из России к Вьетто.

Нападающий выступает за «Атлетико» с 2015 года. В сезоне-2015/16 он провел в составе мадридцев 30 матчей во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 5 результативных передач. В сезоне-2016/17 он на правах аренды играл за «Севилью». В 31 встрече во всех турнирах на клубном уровне на его счету 10 голов и 5 передач.