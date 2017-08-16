Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30695635/
16 августа 2017, 9:45 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Агент Вьетто опроверг информацию об интересе российских клубов

Нападающим «Атлетико» Лусиано Вьетто не интересуются российские клубы.

Нападающим <span class=error>Атлетико</span> <span class=error>Лусиано</span> <span class=error>Вьетто</span> не интересуются российские клубы. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом, а беседе с корреспондентом «СЭ» Гошей Черновым рассказал представитель 23-летнего аргентинца Хулио Пильякампо. Напомним, ранее испанская газета Marca сообщила, что Вьетто может продолжить карьеру в России.

— На данный момент, предложений от российских клубов нет, — подчеркнул Пильякампо. — Мне неизвестно об интересе команд из России к Вьетто.

Нападающий выступает за «Атлетико» с 2015 года. В сезоне-2015/16 он провел в составе мадридцев 30 матчей во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 5 результативных передач. В сезоне-2016/17 он на правах аренды играл за «Севилью». В 31 встрече во всех турнирах на клубном уровне на его счету 10 голов и 5 передач.

Атлетико
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
10 августа

Кого Каррера просил купить в "Спартак"

Главная новость спортивного ТВ

"Зенит" хочет вернуть одного из лучших легионеров в истории РФПЛ