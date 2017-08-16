Слуцкий прервал 11-летнюю серию «Халла». И впервые проиграл в Англии

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«МОСКВА» VS «ДИНАМО»

Приятно, когда российский тренер набирает четыре очка в первых двух турах чемпионшипа, между прочим, самого беспощадного турнира Европы, для которого две игры в неделю — это норма. А всего матчей, не считая кубковых, может набежать под 50. И никто, кстати, не ноет — некогда просто. Только не говорите об этом тренерам РФПЛ, все равно вам не поверят.

В общем, приятно — наши люди покоряют верхние слои стратосферы. Но при этом надо понимать, что, например, в гостях с «Астон Виллой» (1:1) «Халлу» во многом повезло — «тигры» легко могли пропустить три-четыре мяча. И уверенная домашняя победа над «Бертоном» (4:1) не должна вводить в заблуждение. Во-первых, эта команда в прошлом сезоне остановилась всего в одном балле от зоны вылета. Во-вторых, пересмотрите обзор той игры. Поверьте, более клоунских действий защитников в профессиональном футболе вы еще не видели.

А вот «Вулверхэмптон» — это уже серьезно. По котировкам букмекеров «волки» — второй фаворит чемпионшипа после «Мидлсбро». Причем, в первом туре «Вулверхэмптон» главного фаворита-то как раз и обыграли — 1:0. К слову, у «Халла», по мнению тех же букмекеров, шансов на выход в АПЛ вдвое меньше.

Летом «волков» возглавил тренер с опытом работы в Примере («Валенсия», четвертое место в сезоне-2014/15) и чемпионате Португалии («Порту», серебро в сезоне-2016/17) — Нуну. Кстати, да, это именно тот португальский вратарь, приезжавший в «Динамо» в середине 2000-х, когда бизнесмен Алексей Федорычев пробовал создать российский суперклуб. Помните ту ленивую португальскую банду — с Манише, Коштиньей, Данни? Был там и Нуну.

Любопытно, что он уже играл против Слуцкого. Правда, как вратарь. В 2005 году его «Динамо» противостояло «Москве» Слуцкого — и проиграло. С тех пор многое поменялось — Слуцкий взял три золота РФПЛ с ЦСКА, провалился со сборной на Евро, а затем отправился в Англию.

Путь Нуну в Англию тоже был извилист. Прыгнув выше головы с первым же клубом — скромным «Риу Ави» (финалы Кубка Португалии, кубка португальской лиги), он явно не выжал максимум из «Валенсии» и «Порту». Поэтому, собственно, и оказался в чемпионшипе, а не в АПЛ. Тем не менее, португалец уже стал первым тренером «Вулверхэмптона» с 1965 года, который одержал три победы с начала сезона (учитывая Кубок английской лиги).

И состав «Вулверхэмптона» один из лучших в чемпионшипе. Чего стоят хотя бы 20-летний Невеш? Еще сезон назад за ним охотились топ-клубы Европы, но неудачный сезон в «Порту» отправил его в клуб рангом ниже. Или, например, 20-летний Жота, права на которого принадлежат мадридскому «Атлетико». Нормально?

ПОТЕРЯ ЛИДЕРА

Против фаворита «Халл» выглядел достойно. Хотя первый тайм опять не удался — много необязательных потерь, мало конструктива. Быстро пропустив, «Халл» уже в середине тайма сравнял счет — после розыгрыша углового и подачи на дальнюю штангу самым расторопным оказался защитник Доусон. Тот самый, что девять лет отыграл за «Тоттенхэм», проведя больше 200 матчей в АПЛ. Но, в целом, гости были интереснее — и понятнее.

Но во втором тайме, что важно, «Халл» смотрелся лучше. Владел территорией, создавал моменты. Верилось, что игра идет на три исхода.

У команды Слуцкого особенно выделялся 34-й номер — Ола Эйна — резвыми проходами по флангу. Сразу видно, человека взяли в аренду из «Челси»! А вот Боуэн, автор первого гола команды Слуцкого в чемпионшипе и один из лучших по матчу с «Бертоном» — смотрелся средне. И был заменен на 60-й минуте.

В концовке Слуцкий потерял одного из своих лидеров — 27-летнего Абеля Эрнандеса. И, возможно, потерял надолго. Игрока после одного из единоборств унесли на носилках.

Это ужасно плохо, как минимум, по трем причинам:

1) Эрнандес — игрок сборной Уругвая (более 20 матчей, золото Копа Америки);.

2) У него уже есть серьезный опыт в чемпионшипе за «Халл». Два года назад именно он был одним из лидеров команды, вышедшей в АПЛ (21 гол, две голевые передачи).

3) На данный момент, Эрнандес — лучший бомбардир «Халла» (три гола в трех турах).

Окончательно все рухнуло в добавленное время. Интрига последовала по маршруту — потеря в центре поля, быстрая обратная атака, трепыхающаяся сетка ворот МакГрегора. Но хозяева не сдались — это хороший знак. Продолжили зарываться на гостей даже при 1:3, и забили один мяч, однако, на этом все — «Халл Сити» впервые с 2006 года проиграл «Вулверхэмптону» дома.

Итого: команда Слуцкого смотрелась ощутимо качественнее, чем с «Астон Виллой», тоже одним из фаворитов сезона. Вновь проявила характер, сражавшись даже в безвариантной ситуации — при 1:3. Смогла забить «волкам», которые предыдущие три матча отыграли на ноль. Но при всем этом, возможно, потеряла главного нападающего.

Посмотрели? Оценили ситуацию? Забыли. Потому что следующая игра уже через три с половиной дня — это чемпионшип, детка.