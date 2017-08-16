Экс-вратарь «Рубина» перешел в ЧФР

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

29-летний литовец подписал трехлетний контракт с клубом, главным тренером которого является Дан Петреску.

В прошлом сезоне он на правах аренды выступал за «Эспаньол», пропустив 12 мячей в 3 играх.

Напомним, Арлаускис с 2010 по 2014 год являлся игроком «Рубина», за который сыграл в 16 матчах и пропустил 23 гола.