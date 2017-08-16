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16 августа 2017, 9:37 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Экс-вратарь «Рубина» перешел в ЧФР

Голкипер Гедрюс Арлаускис перешел из «Уотфорда» в ЧФР, сообщает пресс-служба румынского клуба.

Голкипер Гедрюс Арлаускис перешел из <span class=error>Уотфорда</span> в <span class=error>ЧФР</span>. Увеличить
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29-летний литовец подписал трехлетний контракт с клубом, главным тренером которого является Дан Петреску.

В прошлом сезоне он на правах аренды выступал за «Эспаньол», пропустив 12 мячей в 3 играх.

Напомним, Арлаускис с 2010 по 2014 год являлся игроком «Рубина», за который сыграл в 16 матчах и пропустил 23 гола.

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