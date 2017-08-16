Экс-вратарь «Рубина» перешел в ЧФР
Голкипер Гедрюс Арлаускис перешел из «Уотфорда» в ЧФР, сообщает
пресс-служба румынского клуба.
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Видимо, что-то случилось...
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29-летний литовец подписал трехлетний контракт с клубом, главным тренером которого является Дан Петреску.
В прошлом сезоне он на правах аренды выступал за «Эспаньол», пропустив 12 мячей в 3 играх.
Напомним, Арлаускис с 2010 по 2014 год являлся игроком «Рубина», за который сыграл в 16 матчах и пропустил 23 гола.
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