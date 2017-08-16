Первое поражение Слуцкого. Как это произошло

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ХАЛЛ СИТИ — ВУЛВЕРХЭМПТОН — 2:3 (1:2)

Голы: Невеш, 6 (0:1). Доусон, 27 (1:1). Жота, 43 (1:2). Дико, 90 (1:3). Мейлер, 90+10 — с пенальти (2:3).

«Халл Сити»: Макгрегор, Эйна, Доусон, Хектор, Кларк, Боуэн (Ларссон, 60), Клукас, Хенриксен, Грощицки, Эрнандес (Мейлер, 86), Кэмпбелл (Диоманде, 76).

«Вулверхэмптон»: Радди, Родерик Миранда, Коади, Боли, Доэрти, Саисс, Невеш, Дуглас, Энобакаре (Иван Кавалейру, 60), Бонатини (Дико, 75), Жота (Беннетт, 85).

Предупреждения: Саисс, 48. Жота, 54. Невеш, 68. Кэмпбелл, 70. Доусон, 90+2. Иван Кавалейру, 90+4.

Судья: Симпсон.

ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО

Сначала они недоумевали и не понимали, почему «Халл» возглавил российский тренер. Потом стали высмеивать его фамилию. Затем полезли в «Википедию» изучать биографию. После этого увидели Леонида Слуцкого своими глазами и пали жертвами его харизмы. Теперь началась новая стадия.

В день игры с «Вулверхэмптоном» местное издание Hull Daily Mail запустило онлайн — подобные вещи практикуем и мы в «Спорт-Экспрессе». Все, как и у нас: новости, связанные с матчем, мнения журналистов и забавные сообщения из социальных сетей. Почему-то именно в этот день болельщики и пресса из Кингстон-апон-Халла отрыли известные нам видеоролики, на которых Слуцкий танцует в КВН…

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">When Hernandez scores another Hat Trick past John Ruddy <a href="https://twitter.com/hashtag/hcafc?src=hash">#hcafc</a> <a href="https://t.co/aqq9kfIWm8">pic.twitter.com/aqq9kfIWm8</a></p>— Liam???? (@LiamManganhcafc) <a href="https://twitter.com/LiamManganhcafc/status/897450732181377024">15 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

…Читает рэп на свадьбе Романа Адамова…

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Introducing, Leonid Slutsky, the rapper.<br><br>(Via <a href="https://twitter.com/footballskiFR">@footballskiFR</a>) <a href="https://t.co/nXjMKwbyJt">pic.twitter.com/nXjMKwbyJt</a></p>— Coral (@Coral) <a href="https://twitter.com/Coral/status/897174438176849920">14 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

…И боксирует под саундтрек «Рокки» Eye of the Tiger. Речь же идет о «тиграх».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/EyeOfTheSlutsky?src=hash">#EyeOfTheSlutsky</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/hcafc?src=hash">#hcafc</a> <a href="https://t.co/pXBv29kpiG">pic.twitter.com/pXBv29kpiG</a></p>— Chris (@sir_cornflake) <a href="https://twitter.com/sir_cornflake/status/897350522096807936">15 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В «Халле» все и так в восторге от самоиронии и нетривиального чувства юмора Слуцкого, а сейчас его стали любить еще больше. Теперь все ждут, когда gaffer, как его уважительного называют в клубе, поведет команду на британский аналог «Что? Где? Когда?».

ДУЭЛЬ С ЭКС-ДИНАМОВЦЕМ

А пока — другая игра. В первенстве Англии нечеловечески плотный календарь — 46 туров, не считая матчей кубковых турниров. В субботу «Халл» победил «Бертон», а уже во вторник к нему в гости приехал один из фаворитов сезона — «Вулверхэмптон». «Волки» в межсезонье пригласили экс-тренера «Валенсии» и «Порту» Нуну, который уже привел с собой шестерых португальцев. Чем-то это напоминает «Динамо» эпохи Федорычева, только эффект должен быть иным: даже букмекеры считают «волков» одними из главных претендентов на повышение в классе.

Динамовская параллель проходит и через тренерский пост: Нуну в середине нулевых играл за бело-голубых, и в августе 2005-го играл против «Москвы» Леонида Слуцкого. Тогда «горожане» победили со счетом 2:1.

Такой же счет горел на табло «Кей-Си» к концу первого тайма. Только не в пользу команды российского тренера. Уже на 6-й минуте Рубен Невеш напомнил Слуцкому о Халке — удар получился таким же ядерным, какими славится бразилец. Из-за штрафной, под дальнюю штангу, без шансов для голкипера.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">What a goal! Hull 0-1 Wolves (Neves) <a href="https://t.co/n7CRjbI0NH">pic.twitter.com/n7CRjbI0NH</a></p>— Writing 4 Football (@W4Football) <a href="https://twitter.com/W4Football/status/897531673482539009">15 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Волки» на протяжении всего первого тайма играли быстрее, раскованнее, заковыристее. «Халлу» же больше удавалась игра на «стандартах». Один из таких и привел к голу: после розыгрыша у углового флажка Грощицки сделал подачу на линию площади ворот. Защитники отвратительно вынесли мяч, и капитан «Халла» Доусон добил его в сетку.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Equaliser Hull (Dawson 27') 1-1 Wolves <a href="https://t.co/b3ymYPKTsG">pic.twitter.com/b3ymYPKTsG</a></p>— Writing 4 Football (@W4Football) <a href="https://twitter.com/W4Football/status/897536981693075460">15 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ТРАВМА ЭРНАНДЕСА

«Тиграм» приходилось большую часть времени обороняться, хотя они играли дома и по логике должны были владеть мячом. Но «волки» не собирались делиться сладким с черно-оранжевыми двойниками, а «Халл» с каждой минутой все ближе прижимался к своим воротам. Итогом тайма стал еще один пропущенный гол. Снова отличился португалец — Диогу Жота. В очередной раз обнажились проблемы с дисциплиной крайнего защитника Аины — именно нигериец опекал соперника в этом эпизоде.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Wolves take the lead! Hull 1-2 Wolves (Jota 43') <a href="https://t.co/LnU7K85CJ3">pic.twitter.com/LnU7K85CJ3</a></p>— Writing 4 Football (@W4Football) <a href="https://twitter.com/W4Football/status/897540963140292610">15 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Осенний спад ЦСКА связывали в том числе и со стратегическими изменениями в командах премьер-лиги. Многие клубы именно в 2016 году перешли на схему с тремя защитниками, а армейцы забронзовели в формации 4−2−3−1. В субботу уже другая команда Слуцкого оказалась в тактической ловушке. «Вулверхэмптон» играл по расстановке 3−4−3 и зачастую силы «волков» превосходили соперника у линии чужой штрафной. Но российский тренер ничего поделать с этим не мог.

Впрочем, как и в предыдущих матчах, «Халл» прибавил во втором тайме. Важную роль сыграл и выход на замену звездного новичка Ларссона — «тигры» запустили мотор на правом фланге. Правда, хозяева все равно продолжать преимущественно использовать подачи с бровок. Одна из таких увенчалась звоном штанги — головой бил Эрнандес, но не попал в створ.

Лучше бы на этом матч и закончился. В концовке ключевой форварда «Халла» Эрнандес получил травму, а «Вулверхэмптон» забил еще. Уже в добавленное время Мейлер реализовал пенальти, но этого не хватило даже для ничьей.