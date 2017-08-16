Первое поражение Слуцкого. Как это произошло
«Халл» закономерно уступил одному из фаворитов первенства Англии — «Вулверхэмптону».
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ХАЛЛ СИТИ — ВУЛВЕРХЭМПТОН — 2:3 (1:2)
Голы: Невеш, 6 (0:1). Доусон, 27 (1:1). Жота, 43 (1:2). Дико, 90 (1:3). Мейлер, 90+10 — с пенальти (2:3).
«Халл Сити»: Макгрегор, Эйна, Доусон, Хектор, Кларк, Боуэн (Ларссон, 60), Клукас, Хенриксен, Грощицки, Эрнандес (Мейлер, 86), Кэмпбелл (Диоманде, 76).
«Вулверхэмптон»: Радди, Родерик Миранда, Коади, Боли, Доэрти, Саисс, Невеш, Дуглас, Энобакаре (Иван Кавалейру, 60), Бонатини (Дико, 75), Жота (Беннетт, 85).
Предупреждения: Саисс, 48. Жота, 54. Невеш, 68. Кэмпбелл, 70. Доусон, 90+2. Иван Кавалейру, 90+4.
Судья: Симпсон.
ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО
Сначала они недоумевали и не понимали, почему «Халл» возглавил российский тренер. Потом стали высмеивать его фамилию. Затем полезли в «Википедию» изучать биографию. После этого увидели Леонида Слуцкого своими глазами и пали жертвами его харизмы. Теперь началась новая стадия.
В день игры с «Вулверхэмптоном» местное издание Hull Daily Mail запустило онлайн — подобные вещи практикуем и мы в «Спорт-Экспрессе». Все, как и у нас: новости, связанные с матчем, мнения журналистов и забавные сообщения из социальных сетей.
…Читает рэп на свадьбе Романа Адамова…
…И боксирует под саундтрек «Рокки» Eye of the Tiger. Речь же идет о «тиграх».
В «Халле» все и так в восторге от самоиронии и нетривиального чувства юмора Слуцкого, а сейчас его стали любить еще больше. Теперь все ждут, когда gaffer, как его уважительного называют в клубе, поведет команду на британский аналог «Что? Где? Когда?».
ДУЭЛЬ С
А пока — другая игра. В первенстве Англии нечеловечески плотный календарь — 46 туров, не считая матчей кубковых турниров. В субботу «Халл» победил «Бертон», а уже во вторник к нему в гости приехал один из фаворитов сезона — «Вулверхэмптон». «Волки» в межсезонье пригласили
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Такой же счет горел на табло «Кей-Си» к концу первого тайма. Только не в пользу команды российского тренера. Уже на 6-й минуте Рубен Невеш напомнил Слуцкому о Халке — удар получился таким же ядерным, какими славится бразилец.
«Волки» на протяжении всего первого тайма играли быстрее, раскованнее, заковыристее. «Халлу» же больше удавалась игра на «стандартах». Один из таких и привел к голу: после розыгрыша у углового флажка Грощицки сделал подачу на линию площади ворот. Защитники отвратительно вынесли мяч, и капитан «Халла» Доусон добил его в сетку.
ТРАВМА ЭРНАНДЕСА
«Тиграм» приходилось большую часть времени обороняться, хотя они играли дома и по логике должны были владеть мячом. Но «волки» не собирались делиться сладким с
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Впрочем, как и в предыдущих матчах, «Халл» прибавил во втором тайме. Важную роль сыграл и выход на замену звездного новичка Ларссона — «тигры» запустили мотор на правом фланге. Правда, хозяева все равно продолжать преимущественно использовать подачи с бровок. Одна из таких увенчалась звоном штанги — головой бил Эрнандес, но не попал в створ.
Лучше бы на этом матч и закончился. В концовке ключевой форварда «Халла» Эрнандес получил травму, а «Вулверхэмптон» забил еще. Уже в добавленное время Мейлер реализовал пенальти, но этого не хватило даже для ничьей.
Стоит признать полностью заслуженную победу «волков». Они доказали, что готовы к борьбе за