Месть за Криштиану Роналду. «Барсе» готовят «теплый» прием

В воскресенье вечером в столице Каталонии можно было наблюдать удивительную картину — трибуны «Камп Ноу» с одинаковым рвением поддерживали хозяев и гостей из Мадрида. Дело в том, что Суперкубок Испании — единственный официальный матч, который не входит в годовой абонемент болельщика «Барселоны», поэтому основные зрители на стадионе — туристы, которым, по большому счету, без разницы за кого болеть. Белых футболок там было едва ли не больше, чем сине-гранатовых.

С одной стороны, для каталонцев это неплохой бизнес, на одной такой игре можно заработать 6−7 миллионов евро, особенно, если соперник — «Реал». С другой стороны — аутентичность боления пропадает вовсе. Вот и получилось, что «Камп Ноу», и без того больше похожий на театр, в первой суперкубковой игре стал для сине-гранатовых нейтральным стадионом, а первый вздох разочарования по которому пронесся уже на 4-й минуте — когда Иско упустил верный момент.

Разумеется, не это стало главной причиной поражения каталонцев, которое практически лишило их надежд на завоевание первого трофея в сезоне. Особенно, учитывая тот факт, что на «Сантьяго Бернабеу» сине-гранатовых ждет самая «теплая» встреча, на которую способен Мадрид. Болельщики «Реала», руководство клуба и игроки возмущены наказанием, постигшим Криштиану Роналду. Напомним, португалец в воскресенье был удален с поля, толкнул судью и в результате получил 5 матчей дисквалификации, которая распространится на завтрашнюю игру, а также четыре первых тура чемпионата Испании. В связи с этим поклонники «сливочных» готовят акцию протеста, которую проведут на 7-й минуте матча — в честь номера на спине португальской суперзвезды.

Комфортное преимущество, достигнутое «Реалом» в первой игре, позволяет Зидану не беспокоиться из-за отсутствия Роналду — особенно, учитывая отличную форму Асенсио, на счету которого фантастический гол в минувшей встрече. К тому же, отбыл свою дисквалификацию трехлетней давности Модрич. В руках мадридцев — сплошь козыри, чего не скажешь о каталонцах.

Эрнесто Вальверде, безоговорочно проиграв свое первое официальное класико, пообещал провести работу над ошибками, а также признал превосходство соперника и необходимость дополнительного усиления своей команды. Ну что же, усиление пришло — официально подтвержден переход бразильского полузащитника Паулинью, трансфер которого из «Гуанчжоу Эвергранд» за 40 миллионов евро стал четвертым в списке самых дорогих приобретений «Барселоны». Выше только Ибрагимович, Суарес и Неймар! Покупка 29-летнего футболиста из чемпионата Китая за такие деньги — не самое очевидное решение, скепсиса по этому поводу болельщикам в Барселоне не занимать. Слишком уж хорошо все помнят, как распорядились суммой, вырученной за Фигу (приобрели Кристанваля, Фабиу Рошембака и компанию).

Увидеть бразильца в деле уже в четверг не получится, но изменения в составе каталонцев точно произойдут. «Барселоне», активно занимавшейся в последние дни работой над ошибками, необходимо возвращаться в игру. Иначе и без того разгромный счет личных встреч в Суперкубке Испании (1:5 не в пользу сине-гранатовых) рискует стать еще неприличнее.

17 августа. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу». 00.00 (Матч ТВ — 00.00).

ПОТЕРИ: Криштиану Роналду (дисквал.), Вальехо (травм.), Ковачич (под вопросом) — Рафинья, Фермален, Иньеста (травм.).

Первый матч — 3:1.