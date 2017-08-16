«Халл» потерпел первое поражение в официальном матче под руководством Слуцкого
ТАСС, 15 августа. «Халл» проиграл «Вулверхэмптону» со счетом 2:3 в домашнем матче третьего тура чемпионшипа — второго по силе дивизиона чемпионата Англии по футболу.
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В составе хозяев мячи забили Майкл Доусон (27-я минута) и Дэвид Мейлер (90 — с пенальти), у гостей отличились Рубен Невеш (6), Диогу Жота (43) и Нуа Дико (90).
Этот матч стал третьим официальным для Леонида Слуцкого на посту главного тренера «Халла». 46-летний специалист возглавил команду в июне, став первым российским тренером в Англии. Ранее «Халл» сыграл вничью с «Астон Виллой» (1:1) и победил «Бертон» (4:1).
В следующем туре «Халл» 19 августа проведет гостевую встречу с ««Куинз Парк Рейнджерс».