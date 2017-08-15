«Рома» отказалась от трансфера футболиста «Лестер Сити» Рияда Мареза

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По информации издания, руководство римского клуба сделало «Лестеру» предложение в размере 31,8 миллиона фунтов стерлингов (около 35 миллионов евро) и не было намерено увеличивать сумму, но «лисы» ответили отказом, после чего уже боссы «Ромы» отказались от идеи приобретения алжирского полузащитника.

Как отмечается, «Лестер» требует за Мареза не менее 40 миллионов фунтов (порядка 44 миллионов евро), но «Рома» не готова платить такую сумму. Спортивный директор римлян Мончи отметил, что сумма в 31,8 миллиона фунтов является справедливой ценой за права на Мареза, и теперь после отказа римляне будут искать другие варианты усиления состава.