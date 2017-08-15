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Как сообщает официальный сайт сине-гранатовых, 33-летний футболист не сможет сыграть из-за травмы мышцы правого бедра.

Из-за травм в предстоящем матче также не смогут участвовать Рафинья Алькантара и Томас Вермален. Кроме того, не сыграют Арда Туран, Марлон, Серхи Сампер, Мунир Эль-Хаддади и Дуглас Перейра.

В первом матче «Барселона» на стадионе «Камп Ноу» уступила «Реалу» со счётом 1:3, а Иньеста был заменён на 68-й минуте.

Ответный матч состоится 17 августа в Мадриде, начало — в 00:00 мск.