Иньеста пропустит ответный матч Суперкубка Испании «Реал» — «Барселона»
Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста не включён в заявку каталонской команды на ответный матч Суперкубка Испании против «Реала».
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Как сообщает официальный сайт
В первом матче «Барселона» на стадионе «Камп Ноу» уступила «Реалу» со счётом 1:3, а Иньеста был заменён на 68-й минуте.
Ответный матч состоится 17 августа в Мадриде, начало — в 00:00 мск.
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