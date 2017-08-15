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15 августа 2017, 22:22 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Диегу Коста трижды просил «Челси» отпустить его в другой клуб

Нападающий «Челси» Диегу Коста за год трижды просил отпустить его в другой клуб, утверждает The Times. Летом 2016 года форвард обращался к руководству, запрашивая трансфер в «Атлетико». Во время зимнего трансферного окна бразилец хотел уйти в «Тяньцзинь». Теперь же футболист снова надеется пополнить состав «матрасников».

Нападающий <span class=error>Челси</span> <span class=error>Диегу</span> Коста за год трижды просил отпустить его в другой клуб. Увеличить
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Напомним, что Коста был отстранен от работы с основным составом лондонцев. В свою очередь игрок, находящийся в Бразилии, отказался тренироваться с молодежкой «синих». Напомним, что его контракт рассчитано до 2019 года.

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