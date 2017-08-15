Диегу Коста трижды просил «Челси» отпустить его в другой клуб

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Напомним, что Коста был отстранен от работы с основным составом лондонцев. В свою очередь игрок, находящийся в Бразилии, отказался тренироваться с молодежкой «синих». Напомним, что его контракт рассчитано до 2019 года.