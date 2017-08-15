Паулиньо доплатил «Гуанчжоу Эвергранд» € 7,5 млн вместо «Барселоны»
Полузащитник Паулиньо оплатил часть своего трансфера из «Гуанчжоу Эвергранд» в «Барселону», утверждает
интернет-портал Mundo Deportivo.
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Китайский клуб получит за 29-летнего футболиста € 40 млн отступных.
В договоре Паулиньо с «Барселоной» прописана сумма отступных в размере € 120 млн.
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