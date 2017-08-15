Паулиньо доплатил «Гуанчжоу Эвергранд» € 7,5 млн вместо «Барселоны»

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Китайский клуб получит за 29-летнего футболиста € 40 млн отступных. Сине-гранатовые не были готовы выплатить всю сумму, и Паулиньо сам доплатил € 7,5 млн. В «Гуанчжоу Эвергранд» бразилец получал около € 7 млн в год. «Барселона» не была готова предложить ему ту же зарплату, если бы не сумела сэкономить на сумме трансфера.

В договоре Паулиньо с «Барселоной» прописана сумма отступных в размере € 120 млн.