«Манчестер Сити» уступил «Жироне» в товарищеском матче

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Единственный гол на 14-й минуте забил полузащитник Кристиан Португес.

Стоит отметить, что «Манчестер Сити» провёл игру без ряда игроков основного состава. Из тех, кто выходил на поле в матче с «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:0) в первом туре АПЛ, с «Жироной» сыграли Данило, Джон Стоунс, Рахим Стерлинг, Лерой Зане, Бернарду Силва, Николас Отаменди и Габриэл Жезус. Во встрече с испанцами впервые с декабря прошлого года на поле вышел также немец Илкай Гюндоган, восстанавливавшийся всё это время после травмы.