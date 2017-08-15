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15 августа 2017, 21:35 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Манчестер Сити» уступил «Жироне» в товарищеском матче

«Манчестер Сити» потерпел поражение в товарищеском матче с новичком испанской Примеры «Жироной». Встреча прошла в Жироне на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Манчестер Сити потерпел поражение в товарищеском матче с новичком испанской Примеры <span class=error>Жироной</span>. Увеличить
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Единственный гол на 14-й минуте забил полузащитник Кристиан Португес.

Стоит отметить, что «Манчестер Сити» провёл игру без ряда игроков основного состава. Из тех, кто выходил на поле в матче с «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:0) в первом туре АПЛ, с «Жироной» сыграли Данило, Джон Стоунс, Рахим Стерлинг, Лерой Зане, Бернарду Силва, Николас Отаменди и Габриэл Жезус. Во встрече с испанцами впервые с декабря прошлого года на поле вышел также немец Илкай Гюндоган, восстанавливавшийся всё это время после травмы.

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