Эрнан Креспо: Я открыт для предложений по работе в Казахстане

Его приезд в Астану стал чуть ли не главным событием EXPO-2017 Football Cup, хотя на турнир прибыли люди и более титулованные. Например, обладатели «Золотого мяча» Жан-Пьер Папен и Христо Стоичков. Были и чемпионы мира Алдаир, Венсан Канделя, Пьетро Верховод. Но всеобщее внимание было приковано к тому, воспоминания о чьих голах все еще свежи в памяти. Еще совсем недавно Эрнан Креспо становился лучшим бомбардиром Серии А, забивал в финале Лиги чемпионов и наводил ужас на защитников всего мира. А сейчас в этом седовласом и коротко стриженном мужчине сложно узнать того загорелого бомбардира с пышной шевелюрой.

Но стоило ему вновь выйти на поле, как мастера признали абсолютно все зрители на «Астана-Арене». Его класс, мастерство и заряженность на борьбу подкупают все также, как и 10 лет назад. Маэстро Креспо за дня раздал больше автографов и сделал селфи больше, чем любой другой участник EXPO-2017 Football Cup. А на завершающем гала-ужине организаторов турнира согласился ответить на вопросы Vesti.kz.

— Эрнан, вы легко согласились на приглашение приехать в Астану?

— Скажем так, я много не раздумывал. Мне доводилось играть на подобном турнире в Москве, и я понимал, что будет интересно. Свободное время у меня было, поэтому подумал: «А почему бы и нет?». Тем более, представился шанс открыть для себя новую страну.

— И как вам Астана?

— Грандиозный город. Видел я не так много, и лишь только то, что можно разглядеть из окна машины, но и этого хватило понять — ваша столица красива, а казахи умеют удивлять.

— А до посещения нашей столицы вы что-нибудь слышали о Казахстане и Астане в частности?

— Безусловно. Про страну я знал лишь только то, что она есть. Но слово Astana мне ранее уже встречалось. Например, у вас есть сильная велокоманда. Ну и про футбольный клуб я, конечно же, тоже слышал, так как он выступал в групповом этапе Лиги чемпионов совсем недавно.

— В составе сборной мира вы сыграли всего два матча, а в финале не сумели принять участие. Что за травму вы получили?

— Это все ваши парни! Жесткие ребята, не желали уступать. Но оно и понятно, их трибуны подгоняли вперед. Но я не в обиде, это футбол.

— Как вам уровень наших ветеранов?

— Кажется, там ветеранами можно назвать только 2−3 человек, остальные гораздо моложе нас. Во всяком случае, мне так показалось. Но у нас были большие мастера, такие как Стоичков, Папен, Канделя, Жереми и Литманен. Их опыт сказался в итоге на результате.

— Вы скромно умолчали о себе. Кстати, со стороны было заметно, что вы играете максимум в два касания.

— Тут ограниченный участок, поле маленькое, некогда возиться с мячом. Ноги могли оторвать (смеется). Вообще я никогда не был большим дриблером, моя стихия — игра в штрафной. А там порой достаточно одного легкого касания.

— Вы играли во времена великих бомбардиров сборной Аргентины: Габриэля Батистуты, Ариэля Ортеги, Клаудио Лопеса, Мартина Палермо. При такой конкуренции у вас на счету набралось 64 матча и 35 голов за национальную команду.

— Я еще немного застал Марадону. Да, действительно, у нас была бешеная конкуренция. Но так было всегда в сборной Аргентине. Сейчас есть Месси, но и помимо него немало очень сильных игроков: Ди Мария, Агуэро, Дибала, Игуаин.

— Вы играли в Италии в самый расцвет Серии А, когда этот чемпионат считался сильнейшим в мире. Скажите, каково давление общественности на игрока, за которого платят 50−60 миллионов долларов?

— Хороший вопрос. Колоссальное давление. Особенно со стороны СМИ. «Тиффози» все-таки не всегда бывают настроены враждебно, они не ищут в тебе минусы и счастливы, если ты забиваешь за их команду. Чтобы справиться с таким давлением, важно иметь сильный характер.

— В «Лацио» вы становились лучшим бомбардиром чемпионата Италии и чемпионом страны. У вас был, возможно, самый звездный состав в истории футбола. Как считаете, эта команда могла рассчитывать на что-то большее?

— Без сомнений. В Риме были собраны лучшие. Даже мадридский «Реал», как мне кажется, не имел столько звезд и два равноценных состава в тот момент. Мы были проблемой для всех, нас боялись. Если кто-то из нас выпадал на время из-за травмы, то это мало бросалось в глаза, его тут же подменял не менее мастеровитый исполнитель. Тяжелее всего было заменить Несту, Недведа и Верона. Они были системообразующими игроками.

— А Креспо был главным бомбардиром!

— Мне тогда повезло избежать тяжелых травм. Но конкуренция у меня была очень мощная: Марсело Салас, Симоне Индзаги, Роберто Манчини. Позже появился Клаудио «Блоха» Лопес.

— У вас есть тренерская лицензия категории PRO. Но тренерского опыта у вас пока не так много: молодежка «Пармы» да не совсем удачный опыт в «Модене». Может попробовать свои силы в других странах?

— Например, в Казахстане? Мне уже задавали этот вопрос. Да, я открыт для предложений. Если будет интересный проект, то, думаю, все возможно. Во всяком случае, в таком городе, как Астана, работать я не против. Кстати, если этот турнир в вашем городе будет проводиться и в следующем году, то не забудьте позвать (смеется).

Напомним, что победителем турнира EXPO-2017 Football Cup в Астане стала сборная Россия, в финале победившая команду звезд мира. Бронзовые медали достались Португалии, которая обыграла Казахстана, пятое место заняла Италия, а шестое — Германия.