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15 августа 2017, 20:28 | Футбол: Зарубежный | Lenta.Ru

Месси пытался удержать Неймара обещанием помочь завоевать «Золотой мяч»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси пытался удержать своего бывшего одноклубника Неймара от перехода в «Пари Сен-Жермен», обещая помочь ему выиграть «Золотой мяч». Об этом сообщает Sport.es.

Нападающий Барселоны <span class=error>Лионель</span> <span class=error>Месси</span> пытался удержать своего бывшего одноклубника <span class=error>Неймара</span> от перехода в Пари <span class=error>Сен</span>-<span class=error>Жермен</span> обещая помочь ему выиграть Золотой мяч. <span class=error>Месси</span> вместе с товарищем по команде <span class=error>Луисом</span> <span class=error>Суаресом</span> провели встречу с бразильцем в ночь на 22 июля в <nobr>Нью-Джерси.</nobr> Увеличить
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© Reuters

По информации источника, Месси вместе с товарищем по команде Луисом Суаресом провели встречу с бразильцем в ночь на 22 июля в Нью-Джерси (США), где «Барселона» проводила предсезонный сбор. Узнав о желании Неймара покинуть каталонцев, форвард заявил: «Чего ты хочешь? “Золотой мяч”? Я помогу тебе его выиграть».

Бразильский нападающий покинул «Барселону» 3 августа, выкупив свой контракт за 222 миллиона евро и присоединившись к ПСЖ. Зарплата Неймара, по неофициальным данным, составит 30 миллионов евро в год. СМИ сообщали, что он был недоволен своим статусом в каталонской команде, где находился в тени Месси.

Аргентинец Месси — пятикратный обладатель «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту мира.

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