Месси пытался удержать Неймара обещанием помочь завоевать «Золотой мяч»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси пытался удержать своего бывшего одноклубника Неймара от перехода в «Пари Сен-Жермен», обещая помочь ему выиграть «Золотой мяч». Об этом сообщает Sport.es.
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По информации источника, Месси вместе с товарищем по команде Луисом Суаресом провели встречу с бразильцем в ночь на 22 июля в
Бразильский нападающий покинул «Барселону» 3 августа, выкупив свой контракт за 222 миллиона евро и присоединившись к ПСЖ. Зарплата Неймара, по неофициальным данным, составит 30 миллионов евро в год. СМИ сообщали, что он был недоволен своим статусом в каталонской команде, где находился в тени Месси.
Аргентинец Месси — пятикратный обладатель «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту мира.
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