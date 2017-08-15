Месси пытался удержать Неймара обещанием помочь завоевать «Золотой мяч»

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По информации источника, Месси вместе с товарищем по команде Луисом Суаресом провели встречу с бразильцем в ночь на 22 июля в Нью-Джерси (США), где «Барселона» проводила предсезонный сбор. Узнав о желании Неймара покинуть каталонцев, форвард заявил: «Чего ты хочешь? “Золотой мяч”? Я помогу тебе его выиграть».

Бразильский нападающий покинул «Барселону» 3 августа, выкупив свой контракт за 222 миллиона евро и присоединившись к ПСЖ. Зарплата Неймара, по неофициальным данным, составит 30 миллионов евро в год. СМИ сообщали, что он был недоволен своим статусом в каталонской команде, где находился в тени Месси.

Аргентинец Месси — пятикратный обладатель «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту мира.