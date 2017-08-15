Анри: То, что происходит с «Арсеналом», я называю застоем

«Вы можете говорить об эволюции или революции, но то, что происходит с «Арсеналом», я называю застоем. Я смотрел игру и по ходу неё знал, что произойдёт. Каждый раз, когда у «Лестера» был мяч, они имели шанс забить, и точно так же можно сказать и об игре «Арсенала». Я видел такое уже много раз и у меня один вопрос: вы и дальше собираетесь забивать четыре и пропускать три? В какой-то момент удача отвернётся от вас.

Я не видел в игре «Арсенала» изменений по сравнению с прошлым сезоном. В первом туре «Тоттенхэм» не пропустил голов, «МЮ» не пропустил, и титул обычно выигрывают команды, которые не пропускают. Это то, что нужно исправлять «Арсеналу», — цитирует Анри The Telegraph.