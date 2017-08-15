Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30693529/
15 августа 2017, 20:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Анри: То, что происходит с «Арсеналом», я называю застоем

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри по итогам матча «канониров» с «Лестер Сити» (4:3) в первом туре АПЛ выразил мнение, что лондонцы не показали прогресса по сравнению с прошлым сезоном.

Бывший нападающий Арсенала <span class=error>Тьерри</span> Анри по итогам матча канониров с <span class=error>Лестер</span> Сити (4:3) в первом туре <span class=error>АПЛ</span> выразил мнение что <span class=error>лондонцы</span> не показали прогресса по сравнению с прошлым сезоном. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Вы можете говорить об эволюции или революции, но то, что происходит с «Арсеналом», я называю застоем. Я смотрел игру и по ходу неё знал, что произойдёт. Каждый раз, когда у «Лестера» был мяч, они имели шанс забить, и точно так же можно сказать и об игре «Арсенала». Я видел такое уже много раз и у меня один вопрос: вы и дальше собираетесь забивать четыре и пропускать три? В какой-то момент удача отвернётся от вас.

Я не видел в игре «Арсенала» изменений по сравнению с прошлым сезоном. В первом туре «Тоттенхэм» не пропустил голов, «МЮ» не пропустил, и титул обычно выигрывают команды, которые не пропускают. Это то, что нужно исправлять «Арсеналу», — цитирует Анри The Telegraph.

Арсенал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?