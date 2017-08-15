«Ювентус» вернулся к варианту с Гараем, которого хочет купить «Спартак»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее этим летом «Ювентус» уже пытался купить экс-футболиста «Зенита», но не договорился с «Валенсией» о сумме трансфера. При этом источник отмечает, что приоритетным вариантом для бьянконери остаётся защитник «Лацио» Стефан де Врей.

Напомним, переговоры с «Валенсией» о переходе Гарая ведёт московский «Спартак». По последним данным, «летучие мыши» отклонили первое предложение российского клуба.