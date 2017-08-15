СМИ: Матюиди перейдет в «Ювентус» за 15 млн евро
МОСКВА, 15 авг —
Р-Спорт. Футболист французского клуба «Пари Сен-Жермен» Блез Матюиди в ближайшее время может перейти в туринский «Ювентус», сообщает Corriere dello Sport.
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По информации издания, туринский клуб готов заплатить за 30-летнего французского полузащитника компенсацию в 15 миллионов евро при том, что его контракт с «ПСЖ» истекает по окончании нынешнего сезона. Как отмечается, сделка должна быть завершена до конца нынешней недели.
Матюиди перешел в «ПСЖ» летом 2011 года из «Сент-Этьена» и с тех пор провел за столичную команду 203 матча в чемпионате Франции, в которых забил 23 мяча. В нынешнем сезоне хавбек начал оба проведенных матча Лиги 1 на скамейке запасных, выходя на замену по ходу второго тайма.
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