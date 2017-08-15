Форвард «Атлетико» может продолжить карьеру в клубе РФПЛ

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Аргентинский форвард стал игроком «Атлетико» в 2015 году, но прошлый сезон провел на правах аренды в «Севилье». Контракт 23-летнего футболиста с «Атлетико» истекает летом 2020 года. По сообщению источника, на игрока, помимо неназванного клуба из России, претендуют также «Вильярреал» и «Монако».

В сезоне-2016/17 Вьетто провел за «Севилью» во всех турнирах 31 матч и забил 10 голов. Трансферная стоимость аргентинца по данным портала transfermarkt.com составляет 12 миллионов евро.