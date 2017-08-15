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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30688623/
15 августа 2017, 14:20 | Футбол: Зарубежный | Прессбол

Штанге: БАТЭ займет в чемпионате первое место с шестиочковым отрывом

Экс-наставник сборной Беларуси Бернд Штанге в разговоре с корреспондентом pressball.by Сергеем Николаевым отметил, что уверен в победе БАТЭ в нынешнем сезоне чемпионата Беларуси, а также в том, что борисовчане пройдут «Александрию» в Лиге Европы.

<nobr>Экс-наставник</nobr> сборной <span class=error>Беларуси</span> <span class=error>Бернд</span> Штанге в разговоре с корреспондентом pressball.by Сергеем <span class=error>Николаевым</span> отметил что уверен в победе <span class=error>БАТЭ</span> в нынешнем сезоне чемпионата <span class=error>Беларуси</span> а также в том что <span class=error>борисовчане</span> пройдут Александрию в Лиге Европы. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

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— Удивляет, что БАТЭ даже не лидирует в чемпионате страны?

— Это временно. Вот увидите, в итоге борисовчане займут первое место с шестиочковым отрывом. К сожалению, я не сумел приехать на их выездную игру со «Славией» — от Йены до Праги всего двести километров, но помешали дела. Уверен, «Александрию» БАТЭ пройдет. Кстати, украинцев же тренирует Вова Шаран, которого я тренировал в «Днепре». Хороший был полузащитник, опасный. Если и его команда играет в таком стиле… Но все равно у чемпиона Беларуси больше опыта, чем у «Александрии», и БАТЭ возьмет верх.

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