Штанге: БАТЭ займет в чемпионате первое место с шестиочковым отрывом

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— Удивляет, что БАТЭ даже не лидирует в чемпионате страны?

— Это временно. Вот увидите, в итоге борисовчане займут первое место с шестиочковым отрывом. К сожалению, я не сумел приехать на их выездную игру со «Славией» — от Йены до Праги всего двести километров, но помешали дела. Уверен, «Александрию» БАТЭ пройдет. Кстати, украинцев же тренирует Вова Шаран, которого я тренировал в «Днепре». Хороший был полузащитник, опасный. Если и его команда играет в таком стиле… Но все равно у чемпиона Беларуси больше опыта, чем у «Александрии», и БАТЭ возьмет верх.