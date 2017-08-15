Алексис Санчес находится в Париже и ведет переговоры с «ПСЖ»
МОСКВА, 15 авг —
Р-Спорт. Нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес находится в Париже, где ведет переговоры с «Пари Сен-Жермен», сообщает As со ссылкой на французскую радиостанцию RTL.
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Санчес перешел в «Арсенал» в июле 2014 года из «Барселоны». Действующее соглашение чилийца с лондонским клубом рассчитано до конца июня 2018 года. По сообщениям СМИ, ранее 28-летний форвард отказался подписывать новый контракт с зарплатой в 225 тысяч фунтов в неделю и бонусами, которые могли бы увеличить его доход до 275 тысяч в неделю.
Также по сообщению британских СМИ, в услугах Санчеса заинтересован «Манчестер Сити». «Горожане» готовы заплатить «Арсеналу» 60 миллионов фунтов за трансфер игрока, но главный тренер «канониров» Арсен Венгер намерен сохранить Санчеса в команде.
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