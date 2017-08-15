Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30687287/
15 августа 2017, 12:25 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Алексис Санчес находится в Париже и ведет переговоры с «ПСЖ»

МОСКВА, 15 авг — Р-Спорт. Нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес находится в Париже, где ведет переговоры с «Пари Сен-Жермен», сообщает As со ссылкой на французскую радиостанцию RTL.

Алексис Санчес находится в Париже и ведет переговоры с ПСЖ - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Санчес перешел в «Арсенал» в июле 2014 года из «Барселоны». Действующее соглашение чилийца с лондонским клубом рассчитано до конца июня 2018 года. По сообщениям СМИ, ранее 28-летний форвард отказался подписывать новый контракт с зарплатой в 225 тысяч фунтов в неделю и бонусами, которые могли бы увеличить его доход до 275 тысяч в неделю.

Также по сообщению британских СМИ, в услугах Санчеса заинтересован «Манчестер Сити». «Горожане» готовы заплатить «Арсеналу» 60 миллионов фунтов за трансфер игрока, но главный тренер «канониров» Арсен Венгер намерен сохранить Санчеса в команде.

Арсенал
Новости Матчи Состав Статистика
ПСЖ
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Telegraph: «Манчестер Сити» предложит «Арсеналу» 60 млн фунтов за Алексиса Санчеса

Telegraph: «Манчестер Сити» предложит «Арсеналу» 60 млн фунтов за Алексиса Санчеса

ТАСС, 15 августа. Футбольный клуб «Манчестер Сити» рассчитывает до закрытия трансферного окна приобрести нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.
Еще 7 новостей  Все новости
15 августа

Горячая русская штучка, перед которой не устоял футболист «Баварии»

Мутко прокомментировал желание российского пловца выступать за США

Принцесса изумрудных газонов: сибирская красавица, защищающая цвета «Енисея»