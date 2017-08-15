Клубы чемпионата Англии готовы внести изменения в сроки трансферного окна
МОСКВА, 15 авг —
Р-Спорт. Клубы английской футбольной премьер-лиги готовы изменить сроки летнего трансферного окна и запретить переходы игроков до старта чемпионата, сообщает The Telegraph.
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В текущем сезоне трансферное окно в чемпионате Англии закроется 31 августа, спустя почти три недели после матчей первого тура.
По сообщению источника, общее собрание клубов английской
Сообщается, что одним из немногих клубов, который выступает против изменения сроков трансферного окна, является «Уотфорд», но
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