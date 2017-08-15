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15 августа 2017, 10:38 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Клубы чемпионата Англии готовы внести изменения в сроки трансферного окна

МОСКВА, 15 авг — Р-Спорт. Клубы английской футбольной премьер-лиги готовы изменить сроки летнего трансферного окна и запретить переходы игроков до старта чемпионата, сообщает The Telegraph.

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В текущем сезоне трансферное окно в чемпионате Англии закроется 31 августа, спустя почти три недели после матчей первого тура.

По сообщению источника, общее собрание клубов английской премьер-лиги состоится в сентябре. Ожидается, что на этом собрании клубы проголосуют за закрытие трансферного окна до стартового матча чемпионата, а нововведение вступит в силу со следующего сезона.

Сообщается, что одним из немногих клубов, который выступает против изменения сроков трансферного окна, является «Уотфорд», но премьер-лига ожидает, что решение будет принято большинством голосов.
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