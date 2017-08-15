Серхи Роберто недоволен и может покинуть «Барселону»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Согласно информации источника, футболист недоволен тем, что не всегда выходит на поле в основном составе с тех пор, как команду возглавил Эрнесто Вальверде. Кроме того, не добавила ему хорошего настроения информация о том, что «Барселона» приобретёт бразильского полузащитника Паулиньо у китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд». Последний 17 августа пройдёт в каталонском клубе медицинский осмотр.