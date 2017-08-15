Серхи Роберто недоволен и может покинуть «Барселону»
Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто может покинуть свой нынешний клуб, передаёт испанское
интернет-издание Sport.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Согласно информации источника, футболист недоволен тем, что не всегда выходит на поле в основном составе с тех пор, как команду возглавил Эрнесто Вальверде. Кроме того, не добавила ему хорошего настроения информация о том, что «Барселона» приобретёт бразильского полузащитника Паулиньо у китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд». Последний 17 августа пройдёт в каталонском клубе медицинский осмотр.
Контракт Серхи Роберто с
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter