Болельщики «Реала» выразят протест судье, удалившему Роналду

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На 7-й минуте ответной игры инчада «Реала» готовится продемонстрировать белые платки в знак протеста против действий главного арбитра Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа. В «Королевском клубе» считают, что Бенгоэчеа неправильно назначил в ворота «Реала» пенальти и не должен был показывать нападающему Криштиану Роналду вторую жёлтую карточку.

Первая встреча между этими командами закончилась победой «Реала» на поле соперника со счётом 3:1. Ответный матч состоится 16 августа.

Ранее сообщалось, что Роналду дисквалифицирован на пять матчей за своё поведение в игре с «Барселоной». Португалец дисквалифицирован на четыре матча за толчок арбитра и на один за красную карточку. Наказание распространяется и на игры чемпионата Испании.