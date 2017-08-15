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15 августа 2017, 11:58 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Болельщики «Реала» выразят протест судье, удалившему Роналду

Болельщики мадридского «Реала» готовятся выразить протест судейству в первом матче розыгрыша Суперкубка Испании с участием «сливочных» и «Барселоны», сообщает Marca.

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На 7-й минуте ответной игры инчада «Реала» готовится продемонстрировать белые платки в знак протеста против действий главного арбитра Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа. В «Королевском клубе» считают, что Бенгоэчеа неправильно назначил в ворота «Реала» пенальти и не должен был показывать нападающему Криштиану Роналду вторую жёлтую карточку.

Первая встреча между этими командами закончилась победой «Реала» на поле соперника со счётом 3:1. Ответный матч состоится 16 августа.

Ранее сообщалось, что Роналду дисквалифицирован на пять матчей за своё поведение в игре с «Барселоной». Португалец дисквалифицирован на четыре матча за толчок арбитра и на один за красную карточку. Наказание распространяется и на игры чемпионата Испании.

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Новости Зарубежного футбола

Криштиану Роналду отстранен на пять матчей

Криштиану Роналду отстранен на пять матчей

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду дисквалифицирован Королевской испанской футбольной федерацией на пять матчей за толчок в спину главного арбитра встречи в рамках Суперкубка Испании между столичным клубом и «Барселоной».
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