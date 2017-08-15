Сеферович принес футболистам «Бенфики» победу над «Шавишем» в чемпионате Португалии
Футболисты «Бенфики» на выезде обыграли «Шавиш» в матче второго тура чемпионата Португалии.
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Встреча, прошедшая на поле «Шавиша» в понедельник, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Бенфики», в составе которой в добавленное к матчу время отличился Харис Сеферович.
«Бенфика» на старте чемпионата одержала 2 победы, «Шавиш» дважды проиграл.
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