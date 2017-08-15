Telegraph: «Манчестер Сити» предложит «Арсеналу» 60 млн фунтов за Алексиса Санчеса

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По данным газеты, «Манчестер Сити» готов заплатить за 28-летнего чилийца 60 млн фунтов (€66 млн) и предлагает игроку зарплату 400 тыс. фунтов (€440 тыс.) в неделю. Действующий контракт Санчеса с «Арсеналом» истекает в конце сезона-2017/18.