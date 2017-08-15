Слуцкий против экс-вратаря бело-голубых

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«Волки» с 2012 года не играли в элите, но сейчас серьезно усилились: команду возглавил бывший тренер «Валенсии» и «Порту» Нуну и привел с собой соотечественников-португальцев. Интересно, что 27 августа 2005 года пути тренеров уже пересекались: Нуну тогда был вратарем «Динамо», а Слуцкий работал в «Москве». В тот день команда россиянина победила благодаря дублю Кириченко. Хороший знак.

Соперник — один из сильнейших в турнире. По мнению Winline, только у «Мидлсбро» (коэффициент 2.80) больше шансов на выход в премьер-лигу, чем у «Вулверхэмптона» (2.90).

АНГЛИЙСКОЕ «ДИНАМУ»

Все помнят, как в середине нулевых Алексей Федорычев пытался превратить «Динамо» в суперклуб и пригласил для этого целую колонию португальцев. В той компании было немало классных игроков — от Манише и Коштиньи до Данни и Тиагу Силвы, но ничего из этого начинания не вышло. Осталось только ироничное прозвище «Динаму».

Сейчас похожий проект реализуют в «Вулверхэмптоне». Год назад на стадион «Молинью» (звучит вполне по-португальски) переехали четверо игроков из Лиссабона и окрестностей, а сейчас колония португалоязычных футболистов разрослась до аж восьми человек, если учитывать француза Вилли Боли, взятого в аренду у «Порту».

ПАРАДОКС НЕВЕША

Главная сенсация межсезонья — переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ», но «Вулверхэмптон» ухитрился провернуть ничуть не менее впечатляющий трансфер, с поправкой на уровень лиги, разумеется.

Год назад полузащитника «Порту» Рубена Невеша называли одним из главных молодых талантов мира. За ним охотились «Арсенал», «Ливерпуль» и «МЮ», а по прикидкам спортивных агентств молодой лидер «драконов» стоил дороже Усмана Дембеле и Джанлуиджи Доннаруммы.

Все сломал один не слишком удачный сезон. Если Хулен Лопетеги доверял 18-летнему Рубену Невешу капитанскую повязку, то следующий тренер усадил полузащитника в глухой запас. За год бывший лидер лишь 9 раз попал в стартовый состав «Порту» и забил всего 1 гол в чемпионате Португалии. Интерес от топ-клубов сразу улетучился, и «Вулверхемптон» смог заполучить таланта, хотя денег все равно пришлось заплатить немало. За Рубена Невеша «волки» отдали 15 миллионов фунтов и установили трансферный рекорд чемпион-лиги. В этом переходе есть лишь одна закавыка. Тренером, который усадил полузащитника на лавку, был… Нуну! Теперь двое несработавшихся в «Порту» будут бок о бок трудиться в «Вулверхэмптоне». Получится ли?

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="pt" dir="ltr">OFICIAL! Wolverhampton acertou o empréstimo do meia português Diogo Jota (20), do Atlético de Madrid, até o final da temporada! <a href="https://t.co/iUtVwnEYb7">pic.twitter.com/iUtVwnEYb7</a></p>— Futebol News (@OFuteNews) <a href="https://twitter.com/OFuteNews/status/890308743690432513">26 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ТОТ, КТО ЗАБИЛ ЧЕМПИОНУ

Рубен Невеш стал самым дорогим приобретением «Вулверхэмптона» в межсезонье, но самым полезным может стать его соотечественник Диогу Жота. Этот форвард принадлежит «Атлетико», но прошлый сезон он провел на правах аренды в «Порту». Сейчас его одолжили у «матрасников» уже «волки». Надо ли говорить, что в обоих случаях инициатором перехода был Нуну? В отличие от Невеша, у Жоты никогда не возникало проблем с этим специалистом. В прошлом сезоне он регулярно выходил в основе и стал третьим бомбардиром команды после Андре Силвы и Франсиску Соареша. Осенью 2016-го вместе с будущим миланцем Андре Силвой Диого Жота разорвал в клочья оборону действующего чемпиона Англии «Лестера». В матче группового этапа Лиги чемпионов команда Клаудио Раньери получила пять безответных мячей от «Порту». Точку в избиении поставил именно Жота.

СКОРОСТНОЙ ЛИФТ

Команды, которые курсируют между лигами принято называть лифтами, но иногда перемещения происходят так часто, что, кажется, будто кто-то перерезал трос. Сегодня «Вулверхэмптон» обретает второе дыхание и строит планы на возвращение в премьер-лигу, а всего пять лет тому назад «волки» кубарем скатились из элиты в третий дивизион. В сезоне-2011/12 они сумели выиграть лишь пять матчей в премьер-лиге и опустились в чемпионшип, а год спустя Столле Сольбаккер и Дин Сандерс дотренировали «Вулверхэмптом» до вылета в третий дивизион. Лишь при предшественнике Кенни Джекетте началось медленное возвращение команды на прежний уровень.

СЕМИТЫСЯЧНЫЙ ГОЛ

Все большие достижения «Вулверхэмптона» остались где-то в пятидесятых, когда они трижды за десятилетие выигрывали золото. Но есть у клуба и довольно свежие рекорды. В декабре 2006 года «волки» стали первой английской командой, забившей 7 тысяч голов в чемпионатах страны. Автором юбилейного и рекордного мяча стал кореец Сеул Ки Хюн.