Слуцкий против экс-вратаря бело-голубых
Сегодня в матче третьего тура первенства Англии «Халл» встретится с одним из фаворитов сезона. Рассказываем самое интересное о «Вулверхэмптоне».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Волки» с 2012 года не играли в элите, но сейчас серьезно усилились: команду возглавил бывший тренер «Валенсии» и «Порту» Нуну и привел с собой
Соперник — один из сильнейших в турнире. По мнению Winline, только у «Мидлсбро» (коэффициент 2.80) больше шансов на выход в
АНГЛИЙСКОЕ «ДИНАМУ»
Все помнят, как в середине нулевых Алексей Федорычев пытался превратить «Динамо» в суперклуб и пригласил для этого целую колонию португальцев. В той компании было немало классных игроков — от Манише и Коштиньи до Данни и Тиагу Силвы, но ничего из этого начинания не вышло. Осталось только ироничное прозвище «Динаму».
Сейчас похожий проект реализуют в «Вулверхэмптоне». Год назад на стадион «Молинью» (звучит вполне по-португальски) переехали четверо игроков из Лиссабона и окрестностей, а сейчас колония португалоязычных футболистов разрослась до аж восьми человек, если учитывать француза Вилли Боли, взятого в аренду у «Порту».
ПАРАДОКС НЕВЕША
Главная сенсация межсезонья — переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ», но «Вулверхэмптон» ухитрился провернуть ничуть не менее впечатляющий трансфер, с поправкой на уровень лиги, разумеется.
Год назад полузащитника «Порту» Рубена Невеша называли одним из главных молодых талантов мира. За ним охотились «Арсенал», «Ливерпуль» и «МЮ», а по прикидкам спортивных агентств молодой лидер «драконов» стоил дороже Усмана Дембеле и Джанлуиджи Доннаруммы.
Все сломал один не слишком удачный сезон. Если Хулен Лопетеги доверял 18-летнему Рубену Невешу капитанскую повязку, то следующий тренер усадил полузащитника в глухой запас. За год бывший лидер лишь 9 раз попал в стартовый состав «Порту» и забил всего 1 гол в чемпионате Португалии. Интерес от
ТОТ, КТО ЗАБИЛ ЧЕМПИОНУ
Рубен Невеш стал самым дорогим приобретением «Вулверхэмптона» в межсезонье, но самым полезным может стать его соотечественник Диогу Жота. Этот форвард принадлежит «Атлетико», но прошлый сезон он провел на правах аренды в «Порту». Сейчас его одолжили у «матрасников» уже «волки». Надо ли говорить, что в обоих случаях инициатором перехода был Нуну? В отличие от Невеша, у Жоты никогда не возникало проблем с этим специалистом. В прошлом сезоне он регулярно выходил в основе и стал третьим бомбардиром команды после Андре Силвы и Франсиску Соареша. Осенью 2016-го вместе с будущим миланцем Андре Силвой Диого Жота разорвал в клочья оборону действующего чемпиона Англии «Лестера». В матче группового этапа Лиги чемпионов команда Клаудио Раньери получила пять безответных мячей от «Порту». Точку в избиении поставил именно Жота.
СКОРОСТНОЙ ЛИФТ
Команды, которые курсируют между лигами принято называть лифтами, но иногда перемещения происходят так часто, что, кажется, будто
СЕМИТЫСЯЧНЫЙ ГОЛ
Все большие достижения «Вулверхэмптона» остались
ХАЛЛ — ВУЛВЕРХЭМПТОН
Сегодня.
ПОТЕРИ Маршалл, Мэйсон, Кин, Эвандру (травм.) Элдер Кошта, Хос (травм.)
Судья: Симпсон.