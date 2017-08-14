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14 августа 2017, 23:43 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

В сети появился сайт, подсчитывающий зарплату Неймара в «ПСЖ»

В сети появился сайт Neymar.counters.live, который занимается подсчетом заработанных денег Неймаром в «ПСЖ». Кто является автором портала — остается загадкой.

В сети появился сайт Neymar.counters.live который занимается подсчетом заработанных денег <span class=error>Неймаром</span> в <span class=error>ПСЖ</span>. Кто является автором портала — остается загадкой. Увеличить
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© AFP 2017

Напомним, игрок сборной Бразилии перебрался в чемпионат Франции из «Барселоны» за 222 млн евро. С того дня хавбек стал богаче почти на 1 млн евро (900 тысяч).

Отметим, что за основу взята информация, согласно которой зарплата игрока составляет 30 миллионов евро в год.

Неймар уже успел провести один матч за «ПСЖ» (против «Генгама» во 2-м туре лиги 1) и отметился голом.

13.08.2017 22:00 Зрители 18378 основной раунд: 2-й тур Stade du Roudourou
Генгам 0:3 ПСЖ
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Антуан Комбуаре Эмери Унаи
Голы
2 Жордан Икоко 52′
9 Эдинсон Кавани 62′
10 да Силва Сантос Неймар 82′
Составы
Карл-Юхан Юнссон 1
Педру Ребошу 3
11′ Жордан Икоко 2
Жереми Сорбон 15
Кристоф Кербрат 29
Яннис Салибюр 19
Джимми Бриан 23
77′ Люка До 8
71′ Абдул Раззаги Камара 9
Лебоганг Фири 18
80′ Маркюс Коко 24
Людовик Блас 7
79′ Этьен Дидо 17
Маркус Тюрам 21
16 Альфонс Ареола
32 Дани Алвес
20 Левен Кюрзава
2 Тиагу Силва
5 Маркиньюс
9 Эдинсон Кавани
11 Анхель Ди Мария
8 Тиагу Мотта 32′
10 да Силва Сантос Неймар
6 Марко Верратти 80′ 67′
27 Хавьер Пасторе
25 Адриен Рабьо 87′
14 Блэз Матюиди
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Удары (всего) 21
0 Удары в створ 8
4 Угловые 6
9 Фолы 13
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Антони Готье (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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