В сети появился сайт, подсчитывающий зарплату Неймара в «ПСЖ»
В сети появился сайт Neymar.counters.live, который занимается подсчетом заработанных денег Неймаром в «ПСЖ». Кто является автором портала — остается загадкой.
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© AFP 2017
Напомним, игрок сборной Бразилии перебрался в чемпионат Франции из «Барселоны» за 222 млн евро. С того дня хавбек стал богаче почти на 1 млн евро (900 тысяч).
Отметим, что за основу взята информация, согласно которой зарплата игрока составляет 30 миллионов евро в год.
Неймар уже успел провести один матч за «ПСЖ» (против «Генгама» во 2-м туре лиги 1) и отметился голом.
|13.08.2017 22:00
|Зрители 18378
|основной раунд: 2-й тур
|Stade du Roudourou
Главные тренеры
|Антуан Комбуаре
|Эмери Унаи
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Удары (всего)
|21
|0
|Удары в створ
|8
|4
|Угловые
|6
|9
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Антони Готье (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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