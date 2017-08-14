В сети появился сайт, подсчитывающий зарплату Неймара в «ПСЖ»

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Напомним, игрок сборной Бразилии перебрался в чемпионат Франции из «Барселоны» за 222 млн евро. С того дня хавбек стал богаче почти на 1 млн евро (900 тысяч).

Отметим, что за основу взята информация, согласно которой зарплата игрока составляет 30 миллионов евро в год.

Неймар уже успел провести один матч за «ПСЖ» (против «Генгама» во 2-м туре лиги 1) и отметился голом.