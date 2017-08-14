«Галатасарай» объявил о трансфере футболиста Софиана Фегули из «Вест Хэма»
Алжирский полузащитник Софиан Фегули, ранее выступавший за лондонский «Вест Хэм», продолжит карьеру в стамбульском «Галатасарае», сообщается на официальном сайте турецкого футбольного клуба.
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«Галатасарай» заплатит «Вест Хэму» 4,25 миллиона евро за трансфер 27-летнего игрока. Сам Фегули подпишет пятилетний контракт со стамбульским клубом, согласно которому будет зарабатывать 3,85 миллиона евро плюс бонусы за сезон.
Фегули перешел в «Вест Хэм» летом 2016 года из испанской «Валенсии». В прошлом сезоне в составе «молотобойцев» хавбек провел 27 игр во всех турнирах, забил 4 мяча. Ранее он также выступал за испанскую «Альмерию» и французский «Гренобль». В активе Фегули 44 матча и 11 голов за сборную Алжира.
В июле «Галатасарай» выбыл из Лиги Европы-2017/18, по сумме двух игр уступив шведскому «Эстерсунду» во втором квалификационном раунде турнира.
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