«Галатасарай» объявил о трансфере футболиста Софиана Фегули из «Вест Хэма»

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«Галатасарай» заплатит «Вест Хэму» 4,25 миллиона евро за трансфер 27-летнего игрока. Сам Фегули подпишет пятилетний контракт со стамбульским клубом, согласно которому будет зарабатывать 3,85 миллиона евро плюс бонусы за сезон.

Фегули перешел в «Вест Хэм» летом 2016 года из испанской «Валенсии». В прошлом сезоне в составе «молотобойцев» хавбек провел 27 игр во всех турнирах, забил 4 мяча. Ранее он также выступал за испанскую «Альмерию» и французский «Гренобль». В активе Фегули 44 матча и 11 голов за сборную Алжира.

В июле «Галатасарай» выбыл из Лиги Европы-2017/18, по сумме двух игр уступив шведскому «Эстерсунду» во втором квалификационном раунде турнира.