В «Гремио» уверены, что продлят контракт с Луаном

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Он также выразил уверенность в том, что, если игрок не покинет клуб, с ним будет продлено соглашение.

«Переговоры со “Спартаком” и “Сампдорией” застопорились. Никаких подвижек нет, как нет и новых предложений по Луану. На повестке дня остаётся продление с ним контракта в том случае, если он не уйдёт этим летом. И у нас есть уверенность в том, что мы продлим контракт с Луаном», — цитирует Романа Sampnews24.com.