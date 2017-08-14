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14 августа 2017, 22:56 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В «Гремио» уверены, что продлят контракт с Луаном

Вице-президент «Гремио» Одорико Роман сообщил о том, что переговоры о переходе нападающего Луана в «Спартак» или «Сампдорию» застопорились.

<nobr>Вице-президент</nobr> <span class=error>Гремио</span> <span class=error>Одорико</span> Роман сообщил о том что переговоры о переходе нападающего <span class=error>Луана</span> в Спартак или Сампдорию застопорились. Увеличить
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Он также выразил уверенность в том, что, если игрок не покинет клуб, с ним будет продлено соглашение.

«Переговоры со “Спартаком” и “Сампдорией” застопорились. Никаких подвижек нет, как нет и новых предложений по Луану. На повестке дня остаётся продление с ним контракта в том случае, если он не уйдёт этим летом. И у нас есть уверенность в том, что мы продлим контракт с Луаном», — цитирует Романа Sampnews24.com.

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