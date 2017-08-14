Гол Бергкампа «Ньюкаслу» признан лучшим в истории АПЛ по версии читателей BBC
Гол легенды «Арсенала» Денниса Бергкампа в ворота «Ньюкасл Юнайтед» признан лучшим за всю 25-летнюю историю АПЛ по версии читателей BBC.
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2 марта 2002 года голландский форвард поразил ворота Шэя Гивена и помог «канонирам» добиться победы (2:0). За гол Бергкампа проголосовал 31% от числа участвовавших в опросе.
Второе место с 29% занял гол
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