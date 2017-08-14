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14 августа 2017, 22:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гол Бергкампа «Ньюкаслу» признан лучшим в истории АПЛ по версии читателей BBC

Гол легенды «Арсенала» Денниса Бергкампа в ворота «Ньюкасл Юнайтед» признан лучшим за всю 25-летнюю историю АПЛ по версии читателей BBC.

Гол легенды Арсенала <span class=error>Денниса</span> <span class=error>Бергкампа</span> в ворота Ньюкасл Юнайтед признан лучшим за всю 25-летнюю историю <span class=error>АПЛ</span> по версии читателей BBC. Увеличить
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2 марта 2002 года голландский форвард поразил ворота Шэя Гивена и помог «канонирам» добиться победы (2:0). За гол Бергкампа проголосовал 31% от числа участвовавших в опросе.

Второе место с 29% занял гол экс-игрока «Лидса» Тони Йебоа в ворота «Уимблдона» в 1995 году. Тройку замкнул мяч, забитый бывшим футболистом «Манчестер Юнайтед» Уэйном Руни в ворота «Манчестер Сити» в 2011 году (22%).

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