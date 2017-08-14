Гол Бергкампа «Ньюкаслу» признан лучшим в истории АПЛ по версии читателей BBC

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2 марта 2002 года голландский форвард поразил ворота Шэя Гивена и помог «канонирам» добиться победы (2:0). За гол Бергкампа проголосовал 31% от числа участвовавших в опросе.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">? This brilliant Bergkamp strike against Newcastle was voted favourite Premier League goal of all time. [<a href="https://twitter.com/BBC">@BBC</a>] <a href="https://t.co/8kBI1wyUQ1">pic.twitter.com/8kBI1wyUQ1</a></p>— AjaxDaily (@ajaxdailydotcom) <a href="https://twitter.com/ajaxdailydotcom/status/897052003356082176">14 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>