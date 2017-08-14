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14 августа 2017, 21:52 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дубль Коноплянки принёс «Шальке» победу над берлинским «Динамо» в Кубке Германии

«Шальке» выиграл у берлинского «Динамо» в матче 1-го раунда Кубка Германии.

<span class=error>Шальке</span> выиграл у берлинского Динамо в матче 1-го раунда Кубка Германии. Увеличить
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Встреча проходила в Берлине на стадионе «Фридрих Людвиг — Ян Шпортпарк» и завершилась со сч`том 2:0 в пользу гостей.

Дубль оформил украинский полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка, отличившийся на 78-й и 91-й минутах.

В других матчах первого раунда Кубка Германии «Нюрнберг» на выезде выиграл у «Дуйсбурга» со сч`том 2:1, а «Санкт-Паули» в гостях проиграл «Падерборну» (1:2).

«Шальке», «Нюрнберг» и «Падерборн» вышли во второй раунд Кубка Германии.

Шальке-04
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