Дубль Коноплянки принёс «Шальке» победу над берлинским «Динамо» в Кубке Германии
«Шальке» выиграл у берлинского «Динамо» в матче 1-го раунда Кубка Германии.
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Встреча проходила в Берлине на стадионе «Фридрих Людвиг — Ян Шпортпарк» и завершилась со сч`том 2:0 в пользу гостей.
Дубль оформил украинский полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка, отличившийся на 78-й и 91-й минутах.
В других матчах первого раунда Кубка Германии «Нюрнберг» на выезде выиграл у «Дуйсбурга» со сч`том 2:1, а «Санкт-Паули» в гостях проиграл «Падерборну» (1:2).
«Шальке», «Нюрнберг» и «Падерборн» вышли во второй раунд Кубка Германии.
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