«Боруссия» поставила условия «Барселоне» по трансферу Дембеле

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Согласно источнику, клубы пришли к соглашению по сумме трансфера, которая составит 100 млн евро.

Однако, как отмечает источник, возникли некоторые трудности. «Шмели» хотят получить еще 30 млн евро в случае удачного выступления игрока. О каких именно условиях идет речь, не уточняется.

Ранее сообщалось, что Дембеле намерен перебраться в чемпионат Испании. Игрок настроен серьезно и уже успел пропустить тренировку команды, за что был оштрафован.