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14 августа 2017, 21:43 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Боруссия» поставила условия «Барселоне» по трансферу Дембеле

Дортмундская «Боруссия» готова отпустить французского полузащитника Усмана Дембеле в «Барселону». Об этом сообщает Sport.es.

Дортмундская <span class=error>Боруссия</span> готова отпустить французского полузащитника <span class=error>Усмана</span> <span class=error>Дембеле</span> в Барселону. Об этом сообщает Sport.es. Увеличить
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Согласно источнику, клубы пришли к соглашению по сумме трансфера, которая составит 100 млн евро.

Однако, как отмечает источник, возникли некоторые трудности. «Шмели» хотят получить еще 30 млн евро в случае удачного выступления игрока. О каких именно условиях идет речь, не уточняется.

Ранее сообщалось, что Дембеле намерен перебраться в чемпионат Испании. Игрок настроен серьезно и уже успел пропустить тренировку команды, за что был оштрафован.

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