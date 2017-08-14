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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30682479/
14 августа 2017, 21:38 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

10 причин считать «Астану» самым удачным футбольным проектом независимого Казахстана

В течении ближайших 10 дней внимание всей спортивной общественности страны будет приковано к матчам футбольной «Астаны» против шотландского «Селтика» в плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА.

В течении ближайших 10 дней внимание всей спортивной общественности страны будет приковано к матчам футбольной <span class=error>Астаны</span> против шотландского <span class=error>Селтика</span> в <nobr>плей-офф</nobr> Лиги Чемпионов <span class=error>УЕФА</span>. Увеличить
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Пока любители футбола Казахстана рассуждают о шансах команд, корреспондент сайта KazFootball.kz проанализировал феномен «Астаны» и поделился своими мыслями по поводу невероятных достижений столичного клуба.

1. Международный престиж страны

Спросите у любого европейского любителя спорта, какой футбольный ассоциативный ряд возникает у него при произнесении слова «Казахстан», то он, однозначно, на ломаном языке, произнесет «Эф си АстАна» с ударением на втором слоге в названии нашей столицы. Причем особыми знаниями об «Астане» обладают жители таких футбольных городов, как Мадрид, Стамбул, Лиссабон, а, с недавних пор, еще и Варшава. Футбольная «Астана», как никто другой в Казахстане, формирует международный спортивный престиж страны, прославляя нашу страну сквозь призму самого популярного вида спорта — футбола, к которому приковано внимание колоссального числа СМИ.

2. Ел намысы — Гордость народа

Как бы алматинский «Кайрат» не именовал себя — «народная команда», «футбольная история страны», уже понятно, что кроме сборной команды вся страна болеет лишь за «Астану». Причем, очевидно, что за «Астану» переживают даже больше чем за сборную. Почему? Потому что, как ни крути, уважают и тянутся к сильным. А наша сборная в квалификации к ЧМ-2018, к сожалению, в 6 матчах не одержала ни одной победы и находится на последнем месте в турнирной таблице своей группы. Самое интересное, что на домашние матчи «Астаны» в еврокубках прилетает от 1000 до 1500 жителей Алматы. А вообще, исходя из социологических опросов, за «Астану» болеет около 1/3 всех любителей футбола страны.

3. Уникальные достижения

Скольки бы кратным чемпионом Казахстана или обладателем кубка страны ты ни был, как ни крути, свой реальный уровень ты можешь проверить только в международных матчах. И если первый выход «Астаны» в групповую стадию Лиги чемпионов многие восприняли как случайность — уж слишком «на тоненького» получились игры на пути к своему достижению, то второй успех столичной команды — прошлогоднее участие в группе Лиги Европы, было воспринято уже как должное. Ну, а нынешний, третий подряд проход «Астаны» в групповую стадию еврокубков — это уже системность. Значит успехи столичного клуба были не случайными, а подход и постановку целей можно назвать стратегическими, не имеющими себе аналогов в казахстанском футболе.

4. Лифт в топ-чемпионат

Беспрецедентным называют переход чемпиона мира среди молодежных сборных, сербского полузащитника Неманьи Максимовича из «Астаны» в испанскую «Валенсию». И дело здесь даже не в популярном пиренейском клубе. Просто считалось, что футбольный Казахстан — это задворки, откуда уйти можно лишь на пенсию. Трансфер Максимовича доказывает, что благодаря «Астане», за казахстанской премьер-лигой наблюдают ведущие скауты мира и у игроков наших клубов есть реальный шанс «засветиться» и перейти в топ-чемпионат, такой, как например, испанская «Ла лига» — пожалуй, самый крутой клубный европейский турнир.

5. Самоокупаемость

Притчей во языцех стали публикации в казахстанских СМИ о том, сколько бюджетных денег «прожирают» казахстанские футбольные клубы, и что эти самые клубы ничегошеньки не зарабатывают ни на продаже ТВ-прав, ни на транферах, ни на чем-то другом. «Астана», в третий раз подряд пробившись в групповую стадию еврокубков, опровергает и этот стереотип. Например, если столичный клуб пробьется в групповую стадию Лиги чемпионов, то только за выход «Астана» получит призовых от УЕФА на сумму 12 700 000 евро к уже заработанным 3 000 000 евро за выход в стадию плей-офф. Победа внутри групповой стадии оценивается в 1 500 000 евро, ничья в сумму 500 000 евро. Успешное участие «Астаны» в Лиги чемпионов сезона 2015/16 принесло «Астане» суммарно около 20 000 000 евро, что на большую часть покрыло бюджет клуба. В условиях Казахстана, когда на нашем телевидении турецкие сериалы гораздо смотрибельнее футбола, а билет на футбольный матч ценою свыше 2 000 тенге кажется нашему болельщику роскошью, подобное достижение «Астаны» является фантастикой.

6. Трансферная политика

Пожалуй, самое больное место клубного менеджмента в Казахстане. Только у нас в стране отдельные казахстанские команды между первым и вторым кругом чемпионата могут поменять всех купленных в начале сезона легионеров на новых иностранных футболистов, приобретенных, причем, не за две копейки. У большинства клубов КПЛ соотношение «цена/качество» по приобретаемым легионерам не выдерживает никакой критики. На этом фоне трансферная политика «Астана» выглядит, словно, оазис в пустыни. Что ни трансфер, все, «в яблочко». Связка центральных полузащитников «Маевский — Кляйнхайслер» уже показала свою эффективность и по КПД не слабее образцового дуэта прошлых лет «Каньяс — Максимович». А ведь еще совсем недавно тысячи скептиков в соцсетях недоумевали, как столичный клуб будет играть без Рохера и Неманьи. Срджан Граховац, готовый в любой момент заменить любого из основной пары астанинских box to box, также, не выглядит слабее прошлогодних опорных хавбеков. Еще бы! Босниец выходит в основном составе не часто, однако с начала сезона забил уже 6 мячей! Для центрального полузащитника — это гроссмейстерский результат! Примечательно, что трансферная политика «Астаны» вот уже второй сезон проходит в условиях жесткого финансового «FAIR PLAY» УЕФА. А это значит, что столичный клуб может лишь брать игроков в аренду или подписывать т.н. «свободных агентов». КПД «Астаны» в области селекции, несмотря на все внешние санкции, просто невероятен! Скауты «Астаны», подбирающие футболистов в команду, словно, безжалостные снайперы, бьют без промаха.

7. Тренерский состав

Вряд ли кто-то будет спорить, что у «Астаны» лучший состав коучей в Казахстане. Во-первых, тренеры столичного клуба работают вместе уже 3 сезона, в то время как все остальных команды уже по нескольку раз поменяли наставников, причем, очевидно, что не от хороших результатов. Во-вторых, тренеры «Астаны» работают не только с готовыми игроками. Попав в «Астану» «полуфабрикатом» у тебя есть шанс стать звездой. Кто был Кабананга до перехода в «Астану»? Малоизвестный африканец из заштатного «Серкль Брюгге». Таких, в чемпионатах стран Бенилюкса сотни. Сейчас Кабананга — это не только лучший бомбардир Кубка африканских наций, вошедший, наряду с такими звездами, как Обамеянг и Сане в символическую сборную турнира. Джуниор — не только лучший снайпер КПЛ, он — лакомый кусочек для «Лидса», «Вест Хэма», «Бордо» и ПСВ. Тренеры «Астаны» дали ему путевку в жизнь, отточив его мастерство и дав развиться таланту. Кто были до недавнего времени Дмитрий Шомко и Серикжан Мужиков? Кандидаты в сборную Казахстана, не более того. Сейчас эти парни не только лидеры национальной команды. И Дмитрий, и Серикжан здорово прибавили за последние 2−3 года и теперь на равных бьются с своими оппонентами из любого европейского чемпионата.

8. Менеджмент

Пожалуй, самая незаметная причина, но, очевидно, одна из важнейших. Саян Хамитжанов, кавалер ордена «Курмет», на посту генерального менеджера клуба, словно дирижер, плавно, системно и умело руководит сложным механизмом футбольной «Астаны». Уровень управления клубом, снабжения и довольствования команды, вопросы имиджа «Астаны», работа пресс-службы и маркетинга на высоком уровне и улучшаются день ото дня.

9. Болельщики

Еще год назад над любителями футбола «Астаны» смеялась вся страна — какие только байки не придумывали! И что на игры столичного клуба насильно загоняются толпы студентов, и что все фанаты клуба — это бабушка и 50 школьников-ботаников, что каждому зрителю стадиона выплачивают материальное вознаграждение за посещение «Астана Арены». Мы не будем опровергать эти мифы, а просто обратимся к статистике, причем статистике игр КПЛ. Так вот, посещаемость домашних матчей «Астаны» в чемпионате страны — 2017 выросла более чем в 2.6 раза по сравнению с предыдущим сезоном. Таких темпов прироста зрителей нет ни у одного клуба премьер-лиги! Матчи же столичной команды в Лиги чемпионов установили рекорды посещаемости всего нынешнего футбольного сезона в Казахстане! Игру с латвийским «Спартаком» из Юрмалы посмотрели свыше 21 000 человек, а матч с польской «Легией» из Варшавы лицезрело около 26 000 зрителей! По прогнозам IT-компании, занимающейся реализацией билетов он-лайн, на домашней игре «Астаны» с шотландским «Селтиком» в плей-офф Лиги чемпионов будет аншлаг, причем все 30 000 заветных тикетов будут проданы еще за сутки до матча. Как вы думаете, легко ли наполнять стадион, если 95% горожан — приезжие со своими устаканившимися футбольными пристрастиями, когда практически все потенциальные зрители из числа т.н. астанчан — фанаты «Кайрата», «Ордабасы» или «Актобе»? «Астана» разработала единственно верную стратегию — развитие семейных секторов на стадионе через планомерную работу со школами города. Если даже родители ребенка родились, условно, в Павлодаре, а сам ребенок появился на свет в Астане, ходит в столичную школу и социализируется в столичной культурной среде, из него, со временем, вполне реально вырастить болельщика «Астаны» если правильно с малых лет с ним взаимодействовать. Что, собственно, столичный клуб и делает, через яркие школьные представления, открытые уроки физкультуры и раздачу материальных носителей имиджа команды — буклетов, постеров, сувениров и флаеров на матчи. Ориентиром для вновь прибывших болельщиков «Астаны» является фан-клуб команды «12 игрок». Изначально данное сообщество провозгласило себя вне проявлений агрессии и насилия и является образцом цивилизованного боления, собирая вокруг себя образованную и прогрессивную городскую молодежь. И если еще пару лет назад «12 игрок» был группой из 20−30 человек, то сейчас это одно из крупнейших фанатских образований в Казахстане, которое насчитывает уже более трех сотен человек! Клуб поддерживает авангард своих фанатов и тесно взаимодействует с «12 игроком» не только в организации перфомансов, считающихся, одними из лучших в стране. «12 игрок» зарегистрировано, как общественное объединение и заявляет о себе, как о серьезной силе в социально-политической жизни столицы! Как один из показателей увеличения числа болельщиков столичного клуба — количество подписчиков официального аккаунта «Астаны» в самой популярной социальной сети — ВКонтакте. Их уже почти 110 000 человек! «Астана» — абсолютный лидер social media не только среди футбольных сообществ — ни один из спортивных пабликов страны не может похвастаться подобным достижением.

10. Перспективы

Всего из вышеперечисленного, «Астана» добилась, фактически, не имея собственной материально-технической инфраструктуры. У клуба нет ни базы для главной команды, ни футбольных полей для детских академий, ни теплого манежа. А исходя из того, что, в связи с фантастическим успехами столичного клуба как на внутренней, так и на международной арене, конкурс в футбольный центр «Астаны», где занимаются дети с 8 лет, достигает уже 12−13 человек на место, у столичного клуба, при развитии той самой пресловутой инфраструктуры, может быть невероятное будущее, а сам клуб может стать центром притяжения самой талантливой футбольной молодежи и самых прогрессивных детских тренеров со всего Казахстана. Ведь, по большому счету, то, что сделала «Астана» за 9 лет своего существования — это маленькая футбольная революция. Пришло время инфраструктурно помочь «революционерам» выйти на новый уровень развития.

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