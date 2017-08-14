10 причин считать «Астану» самым удачным футбольным проектом независимого Казахстана

Пока любители футбола Казахстана рассуждают о шансах команд, корреспондент сайта KazFootball.kz проанализировал феномен «Астаны» и поделился своими мыслями по поводу невероятных достижений столичного клуба.



1. Международный престиж страны



Спросите у любого европейского любителя спорта, какой футбольный ассоциативный ряд возникает у него при произнесении слова «Казахстан», то он, однозначно, на ломаном языке, произнесет «Эф си АстАна» с ударением на втором слоге в названии нашей столицы. Причем особыми знаниями об «Астане» обладают жители таких футбольных городов, как Мадрид, Стамбул, Лиссабон, а, с недавних пор, еще и Варшава. Футбольная «Астана», как никто другой в Казахстане, формирует международный спортивный престиж страны, прославляя нашу страну сквозь призму самого популярного вида спорта — футбола, к которому приковано внимание колоссального числа СМИ.



2. Ел намысы — Гордость народа



Как бы алматинский «Кайрат» не именовал себя — «народная команда», «футбольная история страны», уже понятно, что кроме сборной команды вся страна болеет лишь за «Астану». Причем, очевидно, что за «Астану» переживают даже больше чем за сборную. Почему? Потому что, как ни крути, уважают и тянутся к сильным. А наша сборная в квалификации к ЧМ-2018, к сожалению, в 6 матчах не одержала ни одной победы и находится на последнем месте в турнирной таблице своей группы. Самое интересное, что на домашние матчи «Астаны» в еврокубках прилетает от 1000 до 1500 жителей Алматы. А вообще, исходя из социологических опросов, за «Астану» болеет около 1/3 всех любителей футбола страны.



3. Уникальные достижения



Скольки бы кратным чемпионом Казахстана или обладателем кубка страны ты ни был, как ни крути, свой реальный уровень ты можешь проверить только в международных матчах. И если первый выход «Астаны» в групповую стадию Лиги чемпионов многие восприняли как случайность — уж слишком «на тоненького» получились игры на пути к своему достижению, то второй успех столичной команды — прошлогоднее участие в группе Лиги Европы, было воспринято уже как должное. Ну, а нынешний, третий подряд проход «Астаны» в групповую стадию еврокубков — это уже системность. Значит успехи столичного клуба были не случайными, а подход и постановку целей можно назвать стратегическими, не имеющими себе аналогов в казахстанском футболе.

4. Лифт в топ-чемпионат



Беспрецедентным называют переход чемпиона мира среди молодежных сборных, сербского полузащитника Неманьи Максимовича из «Астаны» в испанскую «Валенсию». И дело здесь даже не в популярном пиренейском клубе. Просто считалось, что футбольный Казахстан — это задворки, откуда уйти можно лишь на пенсию. Трансфер Максимовича доказывает, что благодаря «Астане», за казахстанской премьер-лигой наблюдают ведущие скауты мира и у игроков наших клубов есть реальный шанс «засветиться» и перейти в топ-чемпионат, такой, как например, испанская «Ла лига» — пожалуй, самый крутой клубный европейский турнир.



5. Самоокупаемость



Притчей во языцех стали публикации в казахстанских СМИ о том, сколько бюджетных денег «прожирают» казахстанские футбольные клубы, и что эти самые клубы ничегошеньки не зарабатывают ни на продаже ТВ-прав, ни на транферах, ни на чем-то другом. «Астана», в третий раз подряд пробившись в групповую стадию еврокубков, опровергает и этот стереотип. Например, если столичный клуб пробьется в групповую стадию Лиги чемпионов, то только за выход «Астана» получит призовых от УЕФА на сумму 12 700 000 евро к уже заработанным 3 000 000 евро за выход в стадию плей-офф. Победа внутри групповой стадии оценивается в 1 500 000 евро, ничья в сумму 500 000 евро. Успешное участие «Астаны» в Лиги чемпионов сезона 2015/16 принесло «Астане» суммарно около 20 000 000 евро, что на большую часть покрыло бюджет клуба. В условиях Казахстана, когда на нашем телевидении турецкие сериалы гораздо смотрибельнее футбола, а билет на футбольный матч ценою свыше 2 000 тенге кажется нашему болельщику роскошью, подобное достижение «Астаны» является фантастикой.



6. Трансферная политика



Пожалуй, самое больное место клубного менеджмента в Казахстане. Только у нас в стране отдельные казахстанские команды между первым и вторым кругом чемпионата могут поменять всех купленных в начале сезона легионеров на новых иностранных футболистов, приобретенных, причем, не за две копейки. У большинства клубов КПЛ соотношение «цена/качество» по приобретаемым легионерам не выдерживает никакой критики. На этом фоне трансферная политика «Астана» выглядит, словно, оазис в пустыни. Что ни трансфер, все, «в яблочко». Связка центральных полузащитников «Маевский — Кляйнхайслер» уже показала свою эффективность и по КПД не слабее образцового дуэта прошлых лет «Каньяс — Максимович». А ведь еще совсем недавно тысячи скептиков в соцсетях недоумевали, как столичный клуб будет играть без Рохера и Неманьи. Срджан Граховац, готовый в любой момент заменить любого из основной пары астанинских box to box, также, не выглядит слабее прошлогодних опорных хавбеков. Еще бы! Босниец выходит в основном составе не часто, однако с начала сезона забил уже 6 мячей! Для центрального полузащитника — это гроссмейстерский результат! Примечательно, что трансферная политика «Астаны» вот уже второй сезон проходит в условиях жесткого финансового «FAIR PLAY» УЕФА. А это значит, что столичный клуб может лишь брать игроков в аренду или подписывать т.н. «свободных агентов». КПД «Астаны» в области селекции, несмотря на все внешние санкции, просто невероятен! Скауты «Астаны», подбирающие футболистов в команду, словно, безжалостные снайперы, бьют без промаха.