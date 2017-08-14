Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30682321/
14 августа 2017, 20:56 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Спортинг» заплатит «Роме» € 4 млн за трансфер экс-форварда ЦСКА Думбия

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия по окончании нынешнего сезона станет полноценным игроком лиссабонского «Спортинга», в составе которого он сейчас выступает на правах аренды из «Ромы», сообщает A Bola.

Бывший нападающий ЦСКА <span class=error>Сейду</span> <span class=error>Думбия</span> по окончании нынешнего сезона станет полноценным игроком лиссабонского <span class=error>Спортинга</span> в составе которого он сейчас выступает на правах аренды из <span class=error>Ромы</span> сообщает A <span class=error>Bola</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По информации издания, в тот момент, когда 29-летний ивуариец появился на замену во втором тайме матча 2-го тура чемпионата Португалии с «Виторией Сетубал» (1:0), в его арендном соглашении автоматически сработал пункт о выкупе лиссабонцами игрока за € 4 млн. Таким образом, по окончании нынешнего сезона Сейду подпишет полноценный контракт со «Спортингом» до 2021 года. Сумма отступных в контракте Думбия составит € 60 млн.

«Спортинг» объявил об аренде Думбия с опцией выкупа в июне. В прошлом сезоне нападающий на правах аренды выступал за «Базель». В 25 матчах чемпионата Швейцарии он забил 20 голов.

Спортинг
Новости Матчи Состав Статистика
Рома
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?