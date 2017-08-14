«Спортинг» заплатит «Роме» € 4 млн за трансфер экс-форварда ЦСКА Думбия
Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия по окончании нынешнего сезона станет полноценным игроком лиссабонского «Спортинга», в составе которого он сейчас выступает на правах аренды из «Ромы», сообщает A Bola.
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По информации издания, в тот момент, когда 29-летний ивуариец появился на замену во втором тайме матча 2-го тура чемпионата Португалии с «Виторией Сетубал» (1:0), в его арендном соглашении автоматически сработал пункт о выкупе лиссабонцами игрока за € 4 млн. Таким образом, по окончании нынешнего сезона Сейду подпишет полноценный контракт со «Спортингом» до 2021 года. Сумма отступных в контракте Думбия составит € 60 млн.
«Спортинг» объявил об аренде Думбия с опцией выкупа в июне. В прошлом сезоне нападающий на правах аренды выступал за «Базель». В 25 матчах чемпионата Швейцарии он забил 20 голов.
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