Криштиану Роналду отстранен на пять матчей

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Первое в сезоне «эль класико» вместило в себя все то, за что так любят футбольные болельщики противостояние двух испанских грандов — мадридского «Реала» и «Барселоны». Здесь было много забитых мячей, бескомпромиссная борьба и, конечно же, спорные решения судейской бригады. Одно из них привело к суровым санкциям по отношению к четырехкратному обладателю «Золотого мяча» Криштиану Роналду, который был впоследствии дисквалифицирован на пять матчей.

Лидер мадридского клуба не был заявлен главным тренером команды Зинедином Зиданом в стартовом составе и вышел на замену лишь на 58-й минуте матча. В итоге португалец провел на поле всего 24 минуты и был удален арбитром после второй желтой карточки.

Роналду отлично справился с задачей усилить игру команды. На 80-й минуте нападающий забил победный мяч в ворота «Барселоны», выведя «сливочных» вперед в счете — 2:1. Криштиану отпраздновал свой гол в традиционной для себя манере, сняв футболку и продемонстрировав миру свой древнегреческий пресс. Принципиальный арбитр, следуя букве закона, выдал футболисту предупреждение.

Всего через две минуты Роналду вновь оказался на острие атаки и в борьбе за мяч с защитником «блауграны» Самуэлем Юмтити упал в штрафной, после чего сел и вскинул руки вверх в негодовании. Однако главный судья матча Рикардо Бенгоэчеа показал португальцу вторую за матч желтую за симуляцию, что автоматически привело к удалению. Возмущению Роналду не было предела, и он в какой-то момент не сдержал эмоций и толкнул в спину уже отвернувшегося от него арбитра.

Негодование лидера «Реала» вполне объяснимо. На повторе отчетливо было видно, что Криштиану не симулировал падение, а действительно сам споткнулся, причем контакта с Юмтити не было. Возможно, судью ввело в заблуждение именно то, что португалец сразу начал апеллировать к пенальти, что и послужило поводом для подозрений в нечистых намерениях игрока.

С другой стороны, толчок арбитра в спину, да и вообще любое применение физических сил к официальному лицу, строго запрещено, и сразу было понятно, что Испанская футбольня федерация будет тщательно рассматривать данный эпизод. Решение последовало незамедлительно — Роналду дисквалифицирован на пять матчей в составе мадридского «Реала». Четыре игры португалец получил за толчок судьи, а к ним приплюсовывается автоматическое отстранение на одну встречу в результате полученной красной карточки.

Изначально сообщалось, что в случае четырехматчевой дисквалификации, наказание могло коснуться лишь Суперкубка Испании, однако пять игр уже распространяются на все игры под эгидой национальной федерации. Таким образом, Роналду пропустит ответную встречу Суперкубка в Мадриде, а также четыре тура национального чемпионата. «Реалу» предстоит сыграть в Ла Лиге без своего лидера с «Депортиво Ла Корунья» (20 августа), «Валенсией» (27 августа), «Леванте» (9 сентября) и «Реалом Сосьедад» (17 сентября). Матчей Лиги чемпионов, групповой этап которой начнется 12 сентября, отстранение Криштиану не коснется.

Сразу после игры с «Барселоной» на пресс-конференции Зидан заявил, что столичный клуб будет подавать протест на решение арбитра.

Цитата Зинедин Зидан «Возможно, это не пенальти, но в любом случае судья принял чересчур строгое решение. Мы постараемся сделать все от нас зависящее, чтобы Криштиану смог сыграть в ответном матче»

Теперь уже ясно, что в Мадриде Роналду точно не сыграет, так как вне зависимости от итогов апелляции толчок судьи имел место, и четырехматчевая дисквалификация уже никуда не денется. Однако, в случае отмены удаления, пропадет отстранение на одну игру, и не исключено, что в самом благоприятном для «Реала» исходе Роналду отбудет срок только в рамках Суперкубка Испании. Наказание форварда не ограничилось лишь спортивными санкциями. Капитан сборной Португалии будет вынужден выплатить штрафы в размере €800 и €3005, а «Реал» — €350 и €1400.

Первый матч за Суперкубок Испании, проходивший в Барселоне, завершился победой королевского клуба со счетом 3:1. Защитник каталонцев Херард Пике забил на 50-й минуте автогол, после чего Лионель Месси сравнял счет, реализовав пенальти на 77-й минуте. Победу «Реалу» принесли голы Роналду и Марко Асенсио на 80-й и 90-й минутах поединка.

Ответная встреча состоится в четверг, 17 августа, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».