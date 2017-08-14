Перишич будет зарабатывать в «Интере» 5 миллионов евро в год

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Предполагается, что официально о заключении соглашения будет объявлено в сентябре.

Договор будет рассчитан до 2021 года. По его условиям форвард будет зарабатывать 5 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что 28-летний хорват близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Напомним, что футболист выступает за «Интер» с 2015 года. В 79 матчах он отметился 20 забитыми мячами.