Перишич будет зарабатывать в «Интере» 5 миллионов евро в год
Нападающий «Интера» Иван Перишич близок к подписанию нового контракта с клубом, утверждает Gazzeta dello Sport.
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Предполагается, что официально о заключении соглашения будет объявлено в сентябре.
Договор будет рассчитан до 2021 года. По его условиям форвард будет зарабатывать 5 миллионов евро в год.
Ранее сообщалось, что 28-летний хорват близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Напомним, что футболист выступает за «Интер» с 2015 года. В 79 матчах он отметился 20 забитыми мячами.
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