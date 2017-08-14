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14 августа 2017, 20:12 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Перишич будет зарабатывать в «Интере» 5 миллионов евро в год

Нападающий «Интера» Иван Перишич близок к подписанию нового контракта с клубом, утверждает Gazzeta dello Sport.

Нападающий <span class=error>Интера</span> Иван <span class=error>Перишич</span> близок к подписанию нового контракта с клубом. Увеличить
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Предполагается, что официально о заключении соглашения будет объявлено в сентябре.

Договор будет рассчитан до 2021 года. По его условиям форвард будет зарабатывать 5 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что 28-летний хорват близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Напомним, что футболист выступает за «Интер» с 2015 года. В 79 матчах он отметился 20 забитыми мячами.

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