«Реал» подаcт апелляцию на дисквалификацию Роналду
«Реал» в течение 10 дней подаст апелляцию по поводу дисквалификацию нападающего Криштиану Роналду, сообщает Marca.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее стало известно, что Роналду дисквалифицирован на пять матчей за своё поведение в первом матче за Суперкубок Испании с «Барселоной», который состоялся 13 августа на «Камп Ноу» и завершился победой «сливочных» со счётом 3:1. Португалец был дисквалифицирован на четыре матча за толчок арбитра и на один за полученную красную карточку. Наказание распространяется и на игры чемпионата Испании.
Если «Реалу» не удастся обжаловать решение федерации футбола Испании, то Роналду не поможет «Реалу» в ответном матче Суперкубка Испании с «Барселоной», а также в четырёх встречах Ла Лиги — с «Депортиво» (20 августа), «Валенсией» (27 августа), «Леванте» (9 сентября) и «Реалом Сосьедад» (17 сентября).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter