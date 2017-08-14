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14 августа 2017, 19:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Реал» подаcт апелляцию на дисквалификацию Роналду

«Реал» в течение 10 дней подаст апелляцию по поводу дисквалификацию нападающего Криштиану Роналду, сообщает Marca.

Реал в течение 10 дней подаст апелляцию по поводу дисквалификацию нападающего <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span> сообщает Marca. Увеличить
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Ранее стало известно, что Роналду дисквалифицирован на пять матчей за своё поведение в первом матче за Суперкубок Испании с «Барселоной», который состоялся 13 августа на «Камп Ноу» и завершился победой «сливочных» со счётом 3:1. Португалец был дисквалифицирован на четыре матча за толчок арбитра и на один за полученную красную карточку. Наказание распространяется и на игры чемпионата Испании.

Если «Реалу» не удастся обжаловать решение федерации футбола Испании, то Роналду не поможет «Реалу» в ответном матче Суперкубка Испании с «Барселоной», а также в четырёх встречах Ла Лиги — с «Депортиво» (20 августа), «Валенсией» (27 августа), «Леванте» (9 сентября) и «Реалом Сосьедад» (17 сентября).

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Новости Зарубежного футбола

Криштиану Роналду отстранен на пять матчей

Криштиану Роналду отстранен на пять матчей

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду дисквалифицирован Королевской испанской футбольной федерацией на пять матчей за толчок в спину главного арбитра встречи в рамках Суперкубка Испании между столичным клубом и «Барселоной».
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