Клуб российской премьер-лиги хочет купить игрока «Тараза»
Черногорский защитник «Тараза» Неманья Миюшкович может пополнить ряды дебютанта
премьер-лиги России, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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25-летний Миюшкович до конца месяца может стать игроком клуба
Клуб «Тосно» из Ленинградской области является весьма молодой командой, костяк которой состоит из 20−22-летних парней. Главный тренер клуба Дмитрий Парфенов пожелал усилить оборону недорогим и опытным защитником, и одним из кандидатов является Миюшкович. Представители российской стороны желают оформить сделку как можно скорее и даже готовы раскошелиться на 100 тысяч евро. Жамбылцы пока не спешат с ответом, но насильно удерживать футболиста у себя не хотят.
В «Тараз» Миюшкович перебрался минувшей зимой из македонского «Вардара». В Сербии и Черногории он всегда считался талантливым исполнителем, и в 2010-м году у белградского ОФК защитника выкупило московское «Динамо». Но в стане «бело-голубых» у тогда еще совсем юного Миюшковича заиграть не удалось, и транзитом через аренду в «Амкар» он перебрался в боснийский «Сараево». Затем Неманья вернулся в чемпионат Черногории и играл за «Рудар» из Плевли, откуда и уехал в «Вардар».
В прошлом году Миюшкович дебютировал за сборную своей страны и провел за нее два матча. В КПЛ-2017 на его счету 20 игр, в которых он забил один гол и отдал одну результативную передачу. При этом черногорец, играющий на позиции центрального защитника, отличился дисциплинированностью — за 15999 минут он не получал ни желтых, ни красных карточек.
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