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14 августа 2017, 18:54 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Челси» оштрафовал Диего Косту на 300 тысяч фунтов

Как сообщает Sky Sports, форвард «Челси» Диего Коста был оштрафован руководством клуба за сокрытие информации о своей предсезонной подготовке.

Как сообщает Sky Sports форвард <span class=error>Челси</span> Диего Коста был оштрафован руководством клуба за сокрытие информации о своей предсезонной подготовке. Увеличить
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Напомним, ранее игрок сборной Испании был отстранен от тренировок с командой. Нападающий самостоятельно готовится к сезону у себя на родине в Бразилии. При этом лондонцы требуют у игрока отчета о выполненной работе.

В июле Коста не предоставил информацию «Челси», и клуб оштрафовал его на две недельных зарплаты (300 тысяч фунтов).

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