Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30680925/
14 августа 2017, 18:46 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бетис» анонсировал трансфер Хави Гарсии видео с песней «Калинка-Малинка»

«Бетис» необычным образом анонсировал переход полузащитника «Зенита» Хави Гарсии в свой стан.

<span class=error>Бетис</span> необычным образом анонсировал переход полузащитника Зенита <span class=error>Хави</span> <span class=error>Гарсии</span> в свой стан. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Испанский клуб опубликовал видеоролик, в котором игрок в тёплой одежде и с шапкой-ушанкой на голове по дороге на стадион «Бенито Вильямарин» постепенно избавляется от предметов зимнего гардероба. Всё это происходит под песню «Калинка-Малинка», а вокруг футболиста можно заметить другие атрибуты российской культуры.

Ранее «Бетис» подтвердил переход Гарсии из «Зенита». Игрок подписал контракт, который рассчитан до 2020 года. По неофициальным данным, «Бетис» заплатил «Зениту» за 30-летнего футболиста € 1,5 млн.

Бетис
Новости Матчи Состав Статистика
Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

«Интер» выиграл у «Бетиса» в товарищеском матче благодаря голу Икарди с пенальти

«Интер» выиграл у «Бетиса» в товарищеском матче благодаря голу Икарди с пенальти

Итальянский «Интер» выиграл у испанского клуба «Бетис» в товарищеском матче. Встреча проходила в Лечче (Италия) на стадионе «Виа Дель Маре» и завершилась со счетом 1:0 в пользу нерадзурри.
Еще 7 новостей  Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?