«Бетис» анонсировал трансфер Хави Гарсии видео с песней «Калинка-Малинка»
«Бетис» необычным образом анонсировал переход полузащитника «Зенита» Хави Гарсии в свой стан.
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Испанский клуб опубликовал видеоролик, в котором игрок в тёплой одежде и с
Ранее «Бетис» подтвердил переход Гарсии из «Зенита». Игрок подписал контракт, который рассчитан до 2020 года. По неофициальным данным, «Бетис» заплатил «Зениту» за 30-летнего футболиста € 1,5 млн.
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