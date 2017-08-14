«Бетис» анонсировал трансфер Хави Гарсии видео с песней «Калинка-Малинка»

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Испанский клуб опубликовал видеоролик, в котором игрок в тёплой одежде и с шапкой-ушанкой на голове по дороге на стадион «Бенито Вильямарин» постепенно избавляется от предметов зимнего гардероба. Всё это происходит под песню «Калинка-Малинка», а вокруг футболиста можно заметить другие атрибуты российской культуры.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr">❄️☃️? <a href="https://t.co/hmpwr0KRuf">pic.twitter.com/hmpwr0KRuf</a></p>— Real Betis Balompié (@RealBetis) <a href="https://twitter.com/RealBetis/status/897095496199569408">14 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ранее «Бетис» подтвердил переход Гарсии из «Зенита». Игрок подписал контракт, который рассчитан до 2020 года. По неофициальным данным, «Бетис» заплатил «Зениту» за 30-летнего футболиста € 1,5 млн.