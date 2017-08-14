Роналду дисквалифицирован на пять матчей за толчок арбитра в Суперкубке Испании

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На официальном сайте федерации футбола Испании говорится, что португалец дисквалифицирован на четыре матча за толчок арбитра и на один за полученную красную карточку. Наказание распространяется и на игры чемпионата Испании.

Таким образом, Криштиану Роналду не поможет «Реалу» в ответном матче Суперкубка Испании с «Барселоной», а также в четырёх встречах Ла Лиги с «Депортиво» (20 августа), «Валенсией» (27 августа), «Леванте» (9 сентября) и «Реалом Сосьедад» (17 сентября).