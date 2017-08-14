«Барселона» объявила о переходе Паулиньо, ранее выступавшего в Китае

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Сумма трансфера бразильского полузащитника составила 40 миллионов евро. Паулиньо в четверг прибудет в Барселону для прохождения медосмотра, подписания четырехлетнего контракта и официального представления на «Камп Ноу». В договоре будет прописана сумма отступных в размере 120 миллионов евро.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="pt" dir="ltr">Paulinho Bezerra, FC Barcelona's new signing <a href="https://t.co/TGWrKjWkfG">https://t.co/TGWrKjWkfG</a><br><br>??? Welcome, Paulinho!<br><br>?? <a href="https://twitter.com/hashtag/BeBar%C3%A7a?src=hash">#BeBarça</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/For%C3%A7aBar%C3%A7a?src=hash">#ForçaBarça</a> <a href="https://t.co/DoqmRFpunu">pic.twitter.com/DoqmRFpunu</a></p>— FC Barcelona (@FCBarcelona) <a href="https://twitter.com/FCBarcelona/status/897053752821252097">14 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Паулиньо начал выступать в Европе в 2006 году, когда стал игроком литовского «Вильнюса». После он провел сезон в польском клубе «Лодзь» (2007−2008) и вернулся в Бразилию. В 2013 году хавбек перешел в английский «Тоттенхэм», откуда спустя два года отправился в Китай.

В активе Паулиньо значится 41 матч и 9 мячей за сборную Бразилии, в составе которой он становился победителем домашнего Кубка конфедераций 2013 года.