«Барселона» объявила о переходе Паулиньо, ранее выступавшего в Китае
МОСКВА, 14 авг —
Р-Спорт. Испанская «Барселона» на своем официальном сайте объявила о переходе бразильского футболиста Паулиньо, ранее выступавшего за китайский «Гуанчжоу Эвергранд».
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Сумма трансфера бразильского полузащитника составила 40 миллионов евро. Паулиньо в четверг прибудет в Барселону для прохождения медосмотра, подписания четырехлетнего контракта и официального представления на «Камп Ноу». В договоре будет прописана сумма отступных в размере 120 миллионов евро.
Паулиньо начал выступать в Европе в 2006 году, когда стал игроком литовского «Вильнюса». После он провел сезон в польском клубе «Лодзь» (2007−2008) и вернулся в Бразилию. В 2013 году хавбек перешел в английский «Тоттенхэм», откуда спустя два года отправился в Китай.
В активе Паулиньо значится 41 матч и 9 мячей за сборную Бразилии, в составе которой он становился победителем домашнего Кубка конфедераций 2013 года.
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