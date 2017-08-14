Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30678752/
14 августа 2017, 15:28 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Барселона» объявила о переходе Паулиньо, ранее выступавшего в Китае

МОСКВА, 14 авг — Р-Спорт. Испанская «Барселона» на своем официальном сайте объявила о переходе бразильского футболиста Паулиньо, ранее выступавшего за китайский «Гуанчжоу Эвергранд».

Испанская Барселона на своем официальном сайте объявила о переходе бразильского футболиста Паулиньо ранее выступавшего за китайский Гуанчжоу Эвергранд. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сумма трансфера бразильского полузащитника составила 40 миллионов евро. Паулиньо в четверг прибудет в Барселону для прохождения медосмотра, подписания четырехлетнего контракта и официального представления на «Камп Ноу». В договоре будет прописана сумма отступных в размере 120 миллионов евро.

Паулиньо начал выступать в Европе в 2006 году, когда стал игроком литовского «Вильнюса». После он провел сезон в польском клубе «Лодзь» (2007−2008) и вернулся в Бразилию. В 2013 году хавбек перешел в английский «Тоттенхэм», откуда спустя два года отправился в Китай.

В активе Паулиньо значится 41 матч и 9 мячей за сборную Бразилии, в составе которой он становился победителем домашнего Кубка конфедераций 2013 года.

Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
9 августа

Горячая русская штучка, перед которой не устоял футболист «Баварии»

Скандальный пловец сменил российское гражданство на американское

МОК о требовании от России выплатить 100 млн дол за участие в ОИ-2018