Кто следующий после Неймара? Арда? «Барса» продолжает терять игроков

Пару сезонов назад «Барселона» щедро потратила на атакующего полузащитника 34 миллиона евро. Игроком стартового состава турок не стал. Постоянные травмы помешали ему в конкурентной борьбе за место под солнцем. Хотя многие считают, что уровень игры хавбека не соответствует запросам суперклуба. Вероятно, они правы. Но был отрезок на старте прошлого сезона, когда турецкоподанный выходил на поле регулярно, в отсутствие Неймара. И выглядел весьма недурно. Забивал, отдавал, добывал команде победы. Но длилось это недолго. Вернулся в строй Неймар, и всё закончилось.

Непопадание Турана в заявку на вчерашнее Эль Класико лишь подогревает слухи о скором расставании. Руководство родного для Арды «Галатасарая» готово предложить «сине-гранатовым» вариант арендного соглашения с возможным правом выкупа по окончании сезона. По информации турецких СМИ, президент «Галатасарая» уже встречался с игроком и получил от него предварительное согласие на переход. Поговаривают даже, что Арда попросил оставить для него 66 номер, под которым он в свое время начинал играть за стамбульцев. Холодное отношение Эрнесто Вальверде к полузащитнику только раззадорило турецкую сторону.

Ожидается, что спортивный директор «Галатасарая» Дженк Эргюн в ближайшие дни встретится с агентом футболиста Ахметом Булутом. Возможно, после нескольких таких встреч слухи об уходе еще одного игрока из «Барсы» получат официальное подтверждение. Земляки Турана настроены максимально решительно. В Турции ему предложат самую высокую зарплату в команде, гарантируют железное место в старте и статус капитана.

Вопрос игровой практики может стать ключевым в решении самого игрока. Ведь в следующем году Чемпионат мира — Арда ни разу не выходил вместе со сборной на мундиаль. В его карьере было два участия на Чемпионате Европы (2008 и 2016). Как раз на прошлой неделе в своем аккаунте в инстаграме Туран заявил о своем возвращении в национальную команду, которую он ненадолго покинул из-за скандала, связанного с избиением журналиста. Теперь он может рассуждать логически, что, если сборной удастся на ЧМ пробиться — а шансы у нее неплохие — то лучше подойти к главному турниру в жизни, имея постоянное игровое время в клубе, а не сидя на скамейке. Да и возраст не тот, чтобы ждать своего шанса — в 30 хочется играть. И «Барса», на случай если турок все-таки останется, совершенно точно не рассчитывает на него как на игрока основы. Если и будет нужен, то только в качестве ближайшего резерва.

Но так просто «Барса» турка не отдаст, по крайней мере, здесь и сейчас. В случае расставания с опытным полузащитником команде может не хватить глубины скамейки на весь сезон. Получается, ему тоже нужно искать замену.