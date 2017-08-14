«Рома» готова заплатить «Лестеру» 31,8 млн фунтов за Мареза

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи сообщил, что клуб дважды обращался к «Лестеру» по переходу Мареза. По данным Sky Sports, «Лестер» отклонил предложение римлян в размере 27 миллионов фунтов.

«На последней пресс-конференции я сообщил, что мы сделали предложение “Лестеру”. Считаем честным это предложение, которое является самым крупным в истории “Лестера”. Больше мы не будем поднимать цену. Мы провели переговоры с “Лестером”. Теперь мяч на их половине поля», — цитирует Мончи Daily Record.

Марез перешел в «Лестер» из французского «Гавра» в 2014 году. В общей сложности в составе «лис» он провел 138 игр и забил 35 мячей, став вместе с командой чемпионом Англии сезона-2015/16. По итогам чемпионского сезона алжирец был признан лучшим игроком премьер-лиги.

Ранее в августе итальянские СМИ сообщали, что в случае неудачи по трансферу Мареза руководство римлян намерено обратить своё внимание на полузащитника московского «Спартака» Куинси Промеса.