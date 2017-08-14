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14 августа 2017, 13:53 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Рома» готова заплатить «Лестеру» 31,8 млн фунтов за Мареза

МОСКВА, 14 авг — Р-Спорт. Итальянская «Рома» готова заплатить английскому «Лестеру» 31,8 миллиона фунтов за полузащитника Рияда Мареза, клуб больше не будет увеличивать это предложение.

Итальянская Рома готова заплатить английскому Лестеру 318 миллиона фунтов за полузащитника Рияда Мареза клуб больше не будет увеличивать это предложение. Увеличить
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Ранее спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи сообщил, что клуб дважды обращался к «Лестеру» по переходу Мареза. По данным Sky Sports, «Лестер» отклонил предложение римлян в размере 27 миллионов фунтов.

«На последней пресс-конференции я сообщил, что мы сделали предложение “Лестеру”. Считаем честным это предложение, которое является самым крупным в истории “Лестера”. Больше мы не будем поднимать цену. Мы провели переговоры с “Лестером”. Теперь мяч на их половине поля», — цитирует Мончи Daily Record.

Марез перешел в «Лестер» из французского «Гавра» в 2014 году. В общей сложности в составе «лис» он провел 138 игр и забил 35 мячей, став вместе с командой чемпионом Англии сезона-2015/16. По итогам чемпионского сезона алжирец был признан лучшим игроком премьер-лиги.

Ранее в августе итальянские СМИ сообщали, что в случае неудачи по трансферу Мареза руководство римлян намерено обратить своё внимание на полузащитника московского «Спартака» Куинси Промеса.

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