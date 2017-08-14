«Рома» готова заплатить «Лестеру» 31,8 млн фунтов за Мареза
МОСКВА, 14 авг —
Р-Спорт. Итальянская «Рома» готова заплатить английскому «Лестеру» 31,8 миллиона фунтов за полузащитника Рияда Мареза, клуб больше не будет увеличивать это предложение.
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Ранее спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи сообщил, что клуб дважды обращался к «Лестеру» по переходу Мареза. По данным Sky Sports, «Лестер» отклонил предложение римлян в размере 27 миллионов фунтов.
«На последней
Марез перешел в «Лестер» из французского «Гавра» в 2014 году. В общей сложности в составе «лис» он провел 138 игр и забил 35 мячей, став вместе с командой чемпионом Англии сезона-2015/16. По итогам чемпионского сезона алжирец был признан лучшим игроком
Ранее в августе итальянские СМИ сообщали, что в случае неудачи по трансферу Мареза руководство римлян намерено обратить своё внимание на полузащитника московского «Спартака» Куинси Промеса.
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