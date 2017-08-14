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14 августа 2017, 14:13 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Диего Коста не будет тренироваться с резервом «Челси» и готов к году без зарплаты

МОСКВА, 14 авг — Р-Спорт. Нападающий «Челси» Диего Коста заявил, что не будет тренироваться с молодежной командой лондонского футбольного клуба и готов провести год без зарплаты.

Нападающий Челси Диего Коста заявил что не будет тренироваться с молодежной командой лондонского футбольного клуба и готов провести год без зарплаты. Увеличить
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Коста после прошедшего сезона был отстранен от тренировок с основным составом «Челси». Футболист заявил, что главный тренер команды Антонио Конте прислал ему сообщение о том, что не рассчитывает на него. Контракт 28-летнего форварда с лондонским клубом истекает летом 2019 года.

«Я жду, когда “Челси” отпустит меня. Я не хотел уходить, я был счастлив, но когда тренер не хочет видеть вас, вы должны уйти. Я уважаю Конте как отличного тренера, он проделал хорошую работу, но не как человека. Он не тот тренер, который очень близок со своими игроками. У него нет харизмы. Они хотят, чтобы я тренировался с резервом, я не собираюсь этого делать. Я готов провести год в Бразилии, не играя, даже если “Челси” оштрафует меня за этот год и не будет платить», — цитирует Косту Daily Mail.

Коста заявил, что хочет перейти из «Челси» только в свой бывший клуб — мадридский «Атлетико».

«Мое желание — перейти в “Атлетико”. Я говорил с директором “Челси” Мариной Грановской и сказал, что если тренер не хочет видеть меня, то я хочу перейти в “Атлетико”. Я отклонил другие предложения. Они хотели продать меня в Китай и другие команды. Если уйду, то в клуб, в который хочу перейти, а не в тот, который больше заплатит», — сказал футболист.

В минувшем сезоне Коста забил 22 гола в 42 матчах за «Челси».

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