23-й тур казахстанской премьер-лиги прошел в три дня. Лидеры чемпионата «Астана» и «Кайрат» отметились выездными победами, хотя показали совершенно разное качество футбола, передает корреспондент Vesti.kz.

Тур открывался матчем «Актобе» и «Астаны». Чемпион достаточно легко расправился с «красно-белыми» на их поле. Когда в начале второго тайма Жуниор Кабананга провел второй мяч, стало ясно, что в этот день хозяева не отыграются. Итог встречи 0:3. В составе гостей также отличился Срджан Граховац, и автогол в пассиве Игоря Зеньковича.

Болельщикам могло показаться, что актюбинцы не так яростно сопротивлялись, как в предыдущем матче с «Кайратом». Возможно. Однако нельзя не учитывать тот факт, что у астанчан более цельная и командная игра, тогда как у кайратовцев игра завязана на индивидуальных действиях футболистов. В этой связи и могли у фанатов возникнуть противоречивые ощущения.

Как бы то ни было, «Астана» этой победой сохранила семиочковый отрыв от «Кайрата» и вылетела в Глазго на первый матч с «Селтиком» со спокойной душой. А вот поражение отбросило «Актобе» с 11-го места на 12-е. Правда, для команды Владимира Муханова еще ничего не потеряно. Впереди десять игр. Важно теперь набирать очки во встречах с равными по силам соперниками, тогда возможно и удастся сохранить прописку в премьер-лиге.

«Кайрату» хватило всего одного точного удара Жерара Гоу, чтобы добиться победы над «Окжетпесом». Вот только качество игры в исполнении алматинцев оставляло желать лучшего. Очень много брака допускали в передачах. Можно, конечно, сослаться на поле и недостаточную мотивацию, но разбалансированный «Окжетпес» следовало выигрывать более убедительно.

Если исходить из того, что игра забывается, а результат остается, «Кайрат» набрал важные три очка и закрепился на второй позиции. В то же время Карлос Феррер одержал вторую победу на новом посту. Несмотря на это, испанец прекрасно понимает, что является временным тренером алматинского клуба, в котором о его преемнике, скорее всего, объявят поздней осенью. Будем честны, «Кайрату» нужен более маститый специалист — даже в работе с местными футболистами.

Что касается «Окжетпес», то кокшетаусцы потерпели 14-е поражение в сезоне и с 21 очком в активе остались на десятой строчке. Впоследствии их ожидает нешуточная борьба за выживание. Поскольку конкуренты также постараются избежать понижения в классе.

К слову, «Акжайык» вопреки прогнозам одержал гостевую победу над «Таразом». Этим самым уральцы покинули подвал таблицы, перебравшись на 11-е место. Также им довелось прервать беспроигрышную серию южан из четырех матчей, вследствие чего команда Ваита Талгаева с шестой строчки опустилась на восьмое. Победа должна встряхнуть «Акжайык», так как ранее уральский клуб не выигрывал 12 туров.

«Атырау» и «Иртыш» не смогли выявить сильнейшего (0:0). Итоговым результатом не осталась довольна ни одна из сторон. «Нефтяникам» не удалось существенно оторваться от зоны вылета и переходного матча, а павлодарцам сократить отставание от призовой тройки и заодно воспользоваться осечкой «Ордабасы».

Шымкентцы вели в счете в выездном матче с «Шахтером». Причем гол забили на 60-й минуте (Азат Нургалиев). Но в дальнейшем не лучшим образом действовали в обороне, пропустив два мяча от Михаила Габышева и Юлиуса Сзоке. Как итог, «Ордабасы» потерпел второе поражение подряд, что, в общем-то, не мешает команде удерживать третью строчку в таблице. Учитывая слабость оппонентов, южане не должны в этом году упустить возможность завоевать бронзовые медали. Карагандинцы набрали 27 очков и расположились на седьмом месте.

На шестое вернулся «Кайсар» благодаря домашней победе над «Тоболом» (1:0). Могут же кызылординцы, когда захотят. Просто, видимо, не слишком заинтересованы в том, чтобы подниматься выше нынешней позиции. Впрочем, это их дело. А вот безмолвная атака «Тобола» настораживает. Костанайцы потерпели неудачу в третьем туре подряд, в которых ни разу не огорчили соперников. Не исключено, что дело в выездных играх. Может в следующей домашней встрече с «Таразом» им посчастливится прервать «сухую» и безвыигрышную серию. Тем временем болельщики с сожалением признают, что в случае побед «Тобол» мог бы сейчас идти на четвертом месте, а не на пятом.