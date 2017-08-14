«Шахтер» разгромил «Минск» и сохранил лидерство в чемпионате Беларуси

В домашней игре с минчанами лидеры первенства подтвердили свой класс, забив три гола и оставив свои ворота в неприкосновенности. В первой половине встречи счет открыл Виталий Лисакович, а после перерыва Томислав Киш и Дражен Багарич довершили дело — 3:0.

Два других фаворита добились побед с минимальным преимуществом, выиграв на своих стадионах с одинаковым счетом 1:0: минское «Динамо» одолело жодинское «Торпедо-БелАЗ», а борисовский БАТЭ был сильнее брестских динамовцев.

Результаты остальных поединков 18-го тура: «Ислочь» — «Городея» — 0:4, «Слуцк» — «Неман» — 1:2, «Витебск» — «Нафтан» — 2:0, «Крумкачы» — «Днепр» — 0:0, «Славия» — «Гомель» — 1:1.

Положение в первой пятерке: «Шахтер» — 43 очка (разница мячей — 28−7), «Динамо» (Минск) — 40 (26−9), БАТЭ — 39 (28−8), «Неман» — 32 (24−16), «Витебск» — 31 (21−16).

Бомбардирскую гонку возглавляют Михаил Гордейчук (БАТЭ) и Антон Сарока («Динамо», Минск), забившие по 9 мячей.

В следующем туре встречаются:

18 августа

«Гомель» — «Ислочь», «Нафтан» — «Днепр».

19 августа

«Торпедо-БелАЗ» — «Витебск», «Городея» — «Слуцк».

20 августа

«Неман» — «Динамо» (Минск), БАТЭ — «Крумкачы», «Динамо» (Брест) — «Шахтер», «Минск» — «Славия».