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14 августа 2017, 9:36 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Роналду может быть дисквалифицирован на 12 игр за толчок судьи

МОСКВА, 14 авг — Р-Спорт. Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду может получить до 12 матчей дисквалификации за толчок главного арбитра в первой игре за Суперкубок Испании против «Барселоны», сообщает Goal.com.

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В воскресенье «Реал» на «Камп Ноу» обыграл «Барселону» со счетом 3:1. Роналду стал автором победного гола на 80-й минуте, а спустя две минуты после падения в штрафной соперника получил желтую карточку за симуляцию, ставшую для него второй в матче. Португалец стал доказывать судье, что не симулировал, и в итоге толкнул его в спину.

По сообщению источника, арбитр внес запись о данном инциденте в протокол матча. Согласно правилам Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), игрок проявивший агрессию по отношению к главному арбитру матча может быть дисквалифицирован на срок от 4 до 12 матчей.

Ответную встречу, которая пройдет на «Сантьяго Бернабеу» 16 августа, форвард пропустит. Отмечается, что если Роналду будет дисквалифицирован на пять и более матчей, то будет вынужден пропустить необходимое количество встреч во всех турнирах под эгидой RFEF. Если же дисквалификация португальца составит менее четырех игр, то она будет распространяться лишь на Суперкубок Испании.

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