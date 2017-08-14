Забил и ушел. Испанское класико закончилось судейским скандалом

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БЕЗ НЕЙМАРА

Атака «Барселоны» считалась лучшей в мире на протяжении многих лет, но в последние пару лет только ленивый не говорил, что возраст начинает догонять Лионеля Месси. Каталонцев это не пугало. У них расцветал Неймар, который брал на себя роль лидера в ключевых моментах. Именно усилия бразильца весной помогли «Барселоне» одержать фантастическую победу над ПСЖ после поражения 0:4.

И именно в ПСЖ ушел Неймар. И уже забивает в новом клубе. Не можешь победить — купи. Причем переход Неймара был оформлен за две недели. На позицию бразильца пока «Барселона» никого не взяла. Да и сомнительно, что ему можно найти равноценную замену.

СОСТАВЫ

А пока компанию Месси и Луису Суаресу с первых минут составил Херард Деулофеу. А какие альтернативы были у Эрнесто Вальверде? Помимо этого Алейкс Видаль вышел на правом фланге.

Состав «Реала» был интереснее. Криштиану Роналду остался в запасе. В основе вышли Иско и Матео Ковачич. Удивил и цвет формы. «Реал» выбрал гостевой комплект, напоминающий форму «Зенита».

ИГРА

«Барселона» сознательно отдала мяч сопернику. Когда такое было на «Камп Ноу»? Месси и Суарес пытались играть на контратаках. «Реал» перерывал зоны и не форсировал события. Все самое интересное произошло уже во втором тайме.

Сначала Жерар Пике забил гол в свои ворота после прострела Марсело, затем вышел Роналду и игра оживилась. Карим Бензема вывел Даниэля Карвахаля на пустые ворота и счет должен был становиться 2:0. Но защитник «Реала» сумел найти в воротах Хорди Альбу. И самое главное — попал в него.

Впервые в поле зрения попал арбитр Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. На 72-й минуте он не засчитал гол Роналду, зафиксировав сомнительный офсайд. Затем он увидел нарушение правил Кейлора Наваса на Суаресе. Падение получилось очень красивым, а пенальти спорным, но Месси его реализовал.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">теперь это два матча дисквалификации в Англии. но он не в Англии. он в колхозе, поэтому все ок.)) <a href="https://t.co/EWpLO7jvag">pic.twitter.com/EWpLO7jvag</a></p>— ZhuraWell (@TimZhur) <a href="https://twitter.com/TimZhur/status/896847761534005249">13 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Роналду не мог не ответить на гол своего главного соперника. Быструю атаку он завершил ударом в дальнюю «девятку» с линии штрафной. Гол и португалец срывает с себя футболку, чтобы похвастаться мышцами.

УДАЛЕНИЕ

А главное событие матча произошло на 82-й минуте. Роналду оказался на газоне в штрафной площади «Барсы» после контакта с защитником Самюэлем Умтити. Эпизод крайне спорный, но рефери отреагировал на него моментально. Бенгоэчеа расценил действия португальца как симуляцию и показал ему вторую желтую карточку. Первую португалец получил двумя минутами ранее.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Суарес всегда был симулянтом, в Испании только отточил навыки. Роналду был симулянтом через раз, поэтому ему не верят. испанское класико!))</p>— ZhuraWell (@TimZhur) <a href="https://twitter.com/TimZhur/status/896850251948142592">13 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

На этом эпизод не закончился. Раздосадованный Роналду, выражая несогласие, легко толкнул судью. Арбитр отразил этот эпизод в рапорте матча. Согласно регламенту испанской федерации футбола, такое нарушение карается дисквалификацией от четырех до 12 матчей.

ИТОГ

«Барселона» численным большинством воспользоваться не смола. Зато «Реал» организовал новую контратаку. Марко Асенсио убежал к точке, откуда свой гол забил Роналду и в воротах «Барселоны» оказался третий мяч. Фактически приговор перед ответной игрой на «Сантьяго Бернабеу».

Ответная игра пройдет 17 августа в 00:00 мск.

Барселона — Реал — 1:3 (0:0)

Голы

Пике 50 (0:1 — автогол). Месси 77 (1:1 — пен.). Роналду 80 (1:2). Асенсио 89 (1:3).

Состав

Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Ракитич (Алькасер, 83), Иньеста (Роберто, 69), Видаль, Бускетс, Деулофеу (Суарес Д., 58), Деулофеу (Суарес Д., Месси.

Реал: Навас, Марсело, Рамос, Варан, Карвахаль, Кроос, Иско, Каземиро, Ковачич (Асенсио, 68), Бэйл (Васкес, 82), Бензема (Роналду, 57, 83).

Предупреждения:

Пике, 27; Месси, 39; Бускетс, 56 — Каземиро, 20; Бэйл, 41; Карвахаль, 42; Навас, 77; Роналду, 81.

Удаления:

нет — Роналду, 83.

Судья:

Рикардо Де Бургос (Испания).

Место и дата

13 августа 23:00, Ноу Камп.