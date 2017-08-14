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14 августа 2017, 9:19 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Зидан: Роналду не заслужил удаления в матче за Суперкубок Испании

МОСКВА, 14 авг — Р-Спорт. Нападающий футбольного клуба «Реал» Криштиану Роналду в первом матче за Суперкубок Испании с «Барселоной» не заслуживал второй желтой карточки, заявил главный тренер мадридцев Зинедин Зидан.

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В воскресенье «Реал» на «Камп Ноу» обыграл «Барселону» в первом матче за Суперкубок Испании со счетом 3:1. Роналду стал автором гола на 80-й минуте, который стал победным, а на 82-й минуте после падения в штрафной соперника получил желтую карточку, ставшую для португальца второй в матче. Ответную встречу, которая пройдет на «Сантьяго Бернабеу» 16 августа, форвард пропустит.

«Я не собираюсь обсуждать действия арбитра, потому что мы провели отличный матч. Но меня беспокоит дисквалификация Роналду, потому что это мог и не быть пенальти, но показывать карточку было чрезмерным. Я очень горжусь игроками, они очень хорошо действовали вдесятером и верили в победу до конца», — заявил Зидан, которого цитирует официальный сайт «Реала».

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Роналду может быть дисквалифицирован на 12 игр за толчок судьи

МОСКВА, 14 авг — Р-Спорт. Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду может получить до 12 матчей дисквалификации за толчок главного арбитра в первой игре за Суперкубок Испании против «Барселоны», сообщает Goal.com.
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