Зидан: Роналду не заслужил удаления в матче за Суперкубок Испании

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В воскресенье «Реал» на «Камп Ноу» обыграл «Барселону» в первом матче за Суперкубок Испании со счетом 3:1. Роналду стал автором гола на 80-й минуте, который стал победным, а на 82-й минуте после падения в штрафной соперника получил желтую карточку, ставшую для португальца второй в матче. Ответную встречу, которая пройдет на «Сантьяго Бернабеу» 16 августа, форвард пропустит.

«Я не собираюсь обсуждать действия арбитра, потому что мы провели отличный матч. Но меня беспокоит дисквалификация Роналду, потому что это мог и не быть пенальти, но показывать карточку было чрезмерным. Я очень горжусь игроками, они очень хорошо действовали вдесятером и верили в победу до конца», — заявил Зидан, которого цитирует официальный сайт «Реала».